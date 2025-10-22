Vea a Christian Sandoval y Allan Alemán enfrentarse a gritos: ‘Los jugadores tienen el fútbol secuestrado’

El periodista Christian Sandoval y el exjugador Allan Alemán protagonizaron uno de los típicos enfrentamientos verbales del programa La Platea de TDMás.

Christian Sandoval y Allan Alemán, dos de los participantes de 'La Platea', que terminaron a los gritos. (Archivo/Archivo)

Sandoval dirigía el programa de análisis y tertulia en su más reciente emisión y abordaban el tema del Herediano, que está a punto de quedar eliminado del Apertura 2025, pese a que llega como el bicampeón defensor.

“El fútbol de este país está secuestrado por los jugadores”, afirmó el comunicador, reconocido por sus posturas frontales y polémicas.

Ahí Alemán lo interrumpió e iniciaron un intercambio a los gritos, del que poco se podía entender.

Los dos continuaban hablando al mismo tiempo, mientras los demás panelistas contemplaban la escena; Carlos Castro quiso intervenir en algún momento, pero era imposible en medio del fuerte cruce.

Al final, y cuando ya las frases se podían escuchar un poco mejor, Alemán pareció darle la razón a su interlocutor. “Es terrible, estamos secuestrados”, afirmó con vehemencia.

En algún momento, el Super Ratón hasta se puso de pie para tratar de imponer su voz.

Cuando las aguas bajaron, hubo consenso en que hay responsabilidad de los dirigentes por supuestamente permitir ciertas libertades entre los futbolistas. Por ejemplo, elegir en qué momentos apretar el acelerador y subir el rendimiento.

Para rematar la escena, Alemán se levantó y le dio la mano al Mambo Núñez, a manera de despedida, para demostrar con teatralidad lo que deberían hacer los dirigentes con los jugadores que muestren una mala actitud.

Puede ver a continuación el intercambio entre el exfutbolista del Saprissa y Christian Sandoval. No se sorprenda si en algunos momentos no comprende lo que están diciendo.