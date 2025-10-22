Puro Deporte

Vea a Christian Sandoval y Allan Alemán enfrentarse a gritos: ‘Los jugadores tienen el fútbol secuestrado’

El periodista Christian Sandoval y el exfutbolista Allan Alemán protagonizaron un fuerte cruce en el programa ‘La Platea’

Por Fanny Tayver Marín

El periodista Christian Sandoval y el exjugador Allan Alemán protagonizaron uno de los típicos enfrentamientos verbales del programa La Platea de TDMás.








Christian SandovalAllan AlemánLa Platea
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

