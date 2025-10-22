Fútbol

¿Le debe Herediano un premio a sus jugadores? Jafet Soto responde a los rumores

El presidente del Herediano, Jafet Soto, conversó con ‘La Nación’ sobre la actual situación económica del club

Por Juan Diego Villarreal
15/04/2025/ Juego entre Club Sport Herediano vs Santos de Guapiles por el torneo Clausura de la Liga Promerica en el estadio Carlos Alvarado / en la foto Jafet Soto / foto John Durán
"Aquí todo está al día: los contratos y los compromisos salariales están al día. Eso sí, sacar dinero para premios no es fácil", Jafet Soto. (JOHN DURAN/John Durán)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

