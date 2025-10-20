¿Jafet Soto dejará el Herediano? Estos son los motivos que lo tienen meditando su salida

Jafet Soto aseguró que dejaría al Herediano con el fin de "arreglar" el fútbol nacional.

Los supuestos insultos recibidos en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, por parte de la afición, y la nula intervención del comisario de la Unafut, Fernando Quesada, ante los hechos denunciados, tienen a Jafet Soto meditando su salida del Herediano.

El actual presidente y entrenador del cuadro rojiamarillo confesó, tras el partido contra los liberianos, que tiene otros objetivos más grandes dentro de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), y todo apunta a que podría aspirar a la presidencia del ente, actualmente ocupada por Osael Maroto.

“Tengo otras aspiraciones y sé que tengo mucho apoyo. Puede que me canse de estar en el Herediano, pero lo voy a hacer. Voy a ir a otro lado y voy a tener otras aspiraciones”, enfatizó Soto en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El timonel florense aclaró que no dejará de inmediato el banquillo del Herediano tras la derrota ante Liberia, pero sí admitió que tiene planes para el futuro.

“Ahorita me pueden hacer daño, pero en dos años las cosas van a cambiar, se los garantizo. Tengo muchas ganas de que eso ocurra. Aunque sea miembro del Comité Ejecutivo, tendré que aspirar a otras cosas”, subrayó Soto.

Jafet, quien actualmente es miembro del Comité Ejecutivo, aseguró que buscaría contribuir a mejorar el fútbol costarricense si recibe el respaldo necesario.

“Lamentablemente, voy a llegar a eso (dejar el Herediano) porque realmente quiero arreglar el fútbol nacional. Quiero ver cómo estarán conformadas esas diferentes comisiones y estar más pendiente de ellas. No es que hoy no lo estemos, pero indudablemente son cosas que me retan, que me están retando”, declaró Soto.

Durante su conversación con la prensa, Jafet dejó claro su disgusto con la actitud de los comisarios de la Unafut y con el arbitraje, pues considera que no solo compite contra los demás equipos de la Primera División.

“Sé contra quién juego y contra quién compito. Compito contra los once de enfrente, contra el arbitraje y contra muchas situaciones externas que, evidentemente, no quieren ver al Herediano donde tiene que estar”, comentó Soto.