Herediano se hunde y Jafet Soto explota ante los insultos en su contra: ‘¿Por qué tengo que aguantar?’

El entrenador y presidente del Herediano, Jafet Soto, aseguró que pedirá una investigación por los insultos en el juego ante Liberia

Por Juan Diego Villarreal
conferencia de prensa Jafet Soto Molina Dt del Club Sport Herediano
Jafet Soto aseguró que hará la denuncia, por los insultos recibidos en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

