Herediano se aferra a un juego de números para lograr una milagrosa clasificación a semifinales

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Club Sport Herediano necesita resurgir de las cenizas como un ave fénix para intentar clasificar a las semifinales del Torneo Apertura 2025.

Los rojiamarillos, luego de 13 jornadas, suman 13 unidades y ocupan la sétima posición en la clasificación general. Están a 11 puntos del líder Alajuelense (24 puntos), a 10 de Saprissa y Municipal Liberia (23), y a siete del Cartaginés (20), cuando solo restan 15 unidades en disputa.

Aunque el rival más cercano es el cuadro brumoso, los florenses tienen la desventaja de que los dirigidos por Andrés Carevic han disputado una jornada menos, ya que deben un partido de la fecha 5 ante Alajuelense, lo que les otorga un mayor margen de error.

Con este panorama, el Herediano no solo debe ganar los 15 puntos que le restan por disputar —para llegar a 28 unidades—, sino también esperar que los brumosos pierdan más de la mitad de los puntos que les quedan.

Y es que si el “Team” alcanza los 28 puntos, deberá cruzar los dedos para que los cartagineses no sumen al menos nueve de los 18 que aún tienen por jugar, pues en ese caso llegarían a 29 unidades, dejando fuera a los pupilos de Jafet Soto Molina.

Precisamente, el Herediano recibirá al Cartaginés el próximo sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Un triunfo rojiamarillo los dejaría con 16 unidades frente a las 20 de los brumosos. Pero una victoria blanquiazul sería prácticamente la eliminación para los bicampeones nacionales, ya que quedarían a 10 puntos de distancia con solo 12 por jugarse.

Elías Aguilar aún no tira la toalla

Esa situación la tiene muy clara el capitán florense, Elías Aguilar, quien aún no comprende qué le ha sucedido al grupo que viene de ganar dos títulos consecutivos.

“Debemos tener vergüenza deportiva. No es posible que estemos en los últimos lugares. Hemos dejado de hacer cosas… Es una mezcla de muchísimas cosas. Hoy no somos los peores, faltan cinco fechas y debemos estar atentos a los resultados de otros partidos para ver si logramos entrar en la clasificación”, aseguró Aguilar en la transmisión de FUTV tras la conclusión del compromiso.

El “10” florense, quien ingresó de cambio en la derrota frente al Municipal Liberia, (1-0) admitió que en ese duelo regalaron el primer tiempo. En el segundo, antes de la expulsión de Wálter Cortés, habían equilibrado el juego, pero con solo diez hombres en la cancha, el compromiso se les puso cuesta arriba.

“Debemos ser autocríticos. Es difícil lo que estamos viviendo. Hace muchísimo tiempo no estábamos en esta situación y le debemos una disculpa a la afición. Frente a Liberia no nos alcanzó, y esa es la realidad”, comentó Aguilar.

Elías intenta explicar lo que vive el camerino rojiamarillo, pero no encuentra respuestas ante los siete partidos consecutivos sin ganar.

“Creo que el factor que pongas, después de la actitud, es lo que nos está afectando. No sé si es cansancio mental o sobrecarga por tantos juegos. Lo que nos queda es hacerlo de la mejor manera, porque no hay margen de error”, reiteró Aguilar.

Por su parte, el Cartaginés tiene la “desventaja” de disputar los dos compromisos de repechaje por la Copa Centroamericana, ante el Motagua de Honduras, por un boleto a la Liga de Campeones de la Concacaf 2025.

Los brumosos disputarán este martes 21 de octubre el juego de ida en el estadio Rafael Fello Meza, mientras que el juego de vuelta se realizará el miércoles 29 en el estadio José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, lo que implicará un desgaste mayor.

“Todos los partidos que nos quedan son finales. Debemos ganar sí o sí y depender de otros resultados para lograr la clasificación, esa es nuestra realidad. Nos hace falta mucha personalidad. Ahora tenemos una semana larga para intentar hacer las cosas bien, porque no hay margen de error”, enfatizó Aguilar.