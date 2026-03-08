Puro Deporte

Vea a Andrey Amador en plena terapia con sus ‘cómplices’ luego del grave accidente en bicicleta

La esposa de Andrey Amador, Laura Segú, volvió a mostrar cómo se encuentra el ciclista

Por Fanny Tayver Marín
Andrey Amador poco a poco, y en realidad muy rápido, va teniendo más movilidad tras el accidente.
Andrey Amador poco a poco, y en realidad muy rápido, va teniendo más movilidad tras el accidente. (Instagram Laura Segú/Captura de video)







Andrey AmadorAccidente Andrey AmadorCiclismo
Fanny Tayver Marín

