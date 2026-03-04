Andrey Amador habla desde el hospital y cuenta las secuelas que le dejó el accidente

Andrey Amador está poniendo de su parte para recuperarse lo antes posible.

Andrey Amador aprovechó la visita de su amigo Víctor Vargas para contar desde el Hospital Cima cómo se encuentra y le agradece a todas las personas que le han mandado buenas vibras para que se recupere pronto.

“Aquí estamos recuperándonos poquito a poco, todo bien, full rehabilitación y agradecido con el hospital también, por la atención que me han dado, con mi familia, con los amigos, con los patrocinadores y aquí vamos, poquito a poco, cada vez progresando un poquito más”, manifestó Andrey Amador en un video posteado en Instagram.

Con más facilidad para expresarse, el ciclista que se retiró del pelotón profesional en noviembre de 2024 reveló parte de las secuelas que le dejó el accidente que sufrió el viernes 20 de febrero, mientras entrenaba a la Selección de Ciclismo de Ruta.

“Les cuento a resumidas cuentas lo que pasó: me golpeé la cabeza y la importancia de usar un buen casco... Me golpeé la cabeza y se me afectó la parte motora del lado izquierdo y por ejemplo, gestos de la motora fina me costaban, pero ya he mejorado”, afirmó Andrey Amador.

Indicó que el avance es producto de la rehabilitación que le ha tocado hacer.

“Ha sido mucho trabajo, pero muy agradecido con los hospitales en donde he estado, me han dado una atención increíble y realmente lo orgullosos que podemos estar de los hospitales, de la seguridad que tenemos, que es increíble. Y aquí estamos, poquito a poco recuperándonos y en nada nos vemos en la calle”, comentó el pedalista.

Andrey Amador le pidió a las personas que ven su mensaje que se cuiden y que valoren a la familia y a los amigos, porque es lo que realmente se tiene en la vida.

El día del accidente, él salió a entrenar a los ciclistas que convocó a la Selección Nacional y pedaleaba con ellos, rodando a unos 50 kilómetros por hora.

De manera inesperada perdió el control del manubrio de su bicicleta, sufrió una caída aparatosa y terminó en un zacatal a la orilla de la carretera, en la ruta entre Playa Bejuco y Parrita.

Fue un gran susto, pero él mismo reconoce que desde el primer momento su vida ha estado en las mejores manos, en las de médicos que han sido ángeles. Y cada día se siente mejor, poniendo de su parte con las terapias.

El video con esas palabras de Andrey Amador lo publicó Víctor Vargas, posteado también en la cuenta de Ciclo Víctor Vargas e indicó que quería compartir una noticia que le llena el corazón, al ver que el capo histórico del ciclismo centroamericano se está recuperando poco a poco.

“Cada avance ha sido un verdadero milagro. Han sido días difíciles, pero también llenos de fe, esperanza y amor. Queremos agradecer profundamente a cada persona que estuvo pendiente, que escribió, que preguntó.

”Y que elevó una oración a Dios por su recuperación. Sentimos cada mensaje y cada muestra de cariño. Seguimos confiando en Dios, seguimos creyendo y sabemos que pronto volverá”, indicó Víctor Vargas.