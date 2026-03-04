Puro Deporte

Andrey Amador habla desde el hospital y cuenta las secuelas que le dejó el accidente

Andrey Amador reveló lo que nadie sabía hasta ahora luego del accidente en bicicleta que sufrió el 20 de febrero

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Andrey Amador está poniendo de su parte para recuperarse lo antes posible.
Andrey Amador está poniendo de su parte para recuperarse lo antes posible. (Instagram Víctor Vargas/Instagram Víctor Vargas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrey AmadorCiclismoAccidente Andrey Amador
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.