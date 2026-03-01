Andrey Amador se deja ver desde el hospital y envía un mensaje tras su grave accidente

Esta imagen corresponde al video de Andrey Amador que Laura Segú publicó en una historia en Instagram.

A través de su esposa, Laura Segú, Andrey Amador se dejó ver por primera vez luego del accidente que sufrió el 20 de febrero y envió un mensaje a todas las personas que han estado muy preocupadas por él, luego de la aparatosa caída que tuvo mientras entrenaba a la Selección de Ciclismo de Ruta.

El ciclista que dejó el Hospital Calderón Guardia el viernes pasado, emitió sus primeras palabras de manera pública desde el Hospital Cima, donde se encuentra. Y lo hizo mediante un video que Laura colgó en sus historias, en Instagram y Facebook.

¿Qué dijo? “Muy, muy agradecido a todos por las preocupaciones, por las buenas vibras, aquí estamos recuperándonos; así que espero que podamos volver lo antes posible y qué mejor que recuperarse con buena comita, cada vez que uno se levanta hay comidita.

”O que lo levantan porque llegó la comidita, llegó nueva comidita, un tecito o un café; así que pura vida. Muchas gracias a todos por los buenos deseos y nos vamos a volver a ver lo antes en calle y donde haga falta, pura vida”, expresó Andrey Amador.

Esa primera aparición del hombre que se retiró del pelotón profesional en noviembre de 2024 le devolvió el alma al cuerpo a quienes se encontraban muy preocupados después de ese accidente grave que tuvo.

Andrey Amador habla de su recuperación tras accidente

Andrey, quien en enero pasado fue elegido como director deportivo de la Selección Nacional masculina de ciclismo de ruta, salió a entrenar con sus dirigidos el viernes 20 de febrero, cuando ocurrió el accidente, tras perder el control del manillar de su bicicleta y caer fuertemente contra la carretera.

¿Cómo fue el accidente de Andrey Amador?

Andrey Amador preparaba al seleccionado nacional para enfrentar el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta, que se efectuará en Montería, capital del departamento de Córdoba, Colombia, del 15 al 22 de marzo.

El rutero que se estrenaba como seleccionador nacional, cumplía con el segundo y último día de campamento con sus corredores, planificó realizar un fondo de 133 kilómetros entre Jacó y Quepos, con regreso a Jacó, para culminar el entrenamiento.

El grupo patrio salió a rodar pasadas las 7 a. m. y unos 45 minutos después sobrevino el percance.

Andrey cayó sorpresivamente al suelo mientras rodaban a unos 50 kilómetros por hora y, tras golpearse, su cuerpo terminó en un zacatal a la orilla de la carretera, en la ruta entre Playa Bejuco y Parrita.

“Se fue de cabeza y tras el golpe perdió la conciencia. Por ratos hablaba, pero no se le entendía. Se golpeó bastante la mano. Uno se pregunta qué pasó. Él pegó en la calle y salió dando vueltas; se golpeó bastante feo, la caída se vio terrible”, comentó Gabriel Rojas a Crciclismo.com, en ese instante, aún conmovido por el accidente.

La llamada de auxilio al 911 ingresó a las 8:19 a. m., según confirmó Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja.

“Fuimos alertados de la caída de un ciclista en la ruta 34, muy cerca de la entrada a Playa Bejuco. Al llegar al lugar, la unidad de soporte básico encuentra a un ciclista de 39 años, con varios golpes en diferentes partes de su cuerpo. Esta persona fue abordada consciente, pero desorientada”, explicó Matamoros en un video.

El ciclista costarricense Andrey Amador habló por primera vez luego del accidente que sufrió en Bejuco, Parrita. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

El paramédico comentó que Amador fue estabilizado en el lugar y se le tomaron los signos vitales y agregó: “El paciente fue trasladado en condición crítica a la clínica de Parrita”.

Una vez valorado en la clínica, se decidió trasladarlo al hospital Max Terán de Quepos, con el fin de realizarle exámenes más exhaustivos para conocer el alcance de los golpes producto de la caída.

Andrey salió de la clínica consciente, en camilla. Incluso pidió que le aflojaran el cinturón que rodeaba su pecho.

Tras llegar al centro médico en Quepos, fue examinado; sin embargo, poco después se tomó la decisión de trasladarlo a San José. En un principio se tenía previsto llevarlo vía terrestre al Hospital México, pero finalmente se optó por enviarlo vía aérea y, a su llegada, internarlo en el Hospital Calderón Guardia.

Claudio Badilla, amigo de Andrey, lo acompañó en la ambulancia e incluso conversó con él y esto indicó: “Se encontraba muy golpeado, adolorido, pero estable. Tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza y por eso lo trasladaron al hospital de Quepos para la revisión respectiva. Lo van a trasladar a San José, porque el hospital no cuenta con la tecnología para realizarle un TAC (tomografía axial computarizada).

El traslado aéreo fue de unos 30 minutos y, tras su llegada al aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, fue llevado en una unidad de soporte avanzado hasta el Hospital Calderón Guardia, en medio de un denso tráfico en la avenida Segunda.

Amador ingresó al Hospital Calderón Guardia con un tanque de oxígeno y una mascarilla, lo que llamó la atención por su estado.

El paramédico Manuel Miranda detalló las condiciones en que arribó Amador y detalló que el paciente llegó compensado y estabilizado, por las diferentes condiciones que hay que manejar y por su estado médico.

También dijo que por aspectos éticos, no podía referirse a sus lesiones; pero que el paciente presentaba signos vitales normales y una respiración adecuada.

La oficina de comunicación del Hospital Calderón Guardia, durante los tres primeros días de internamiento, emitió el respectivo parte médico, en el que se indicó que se mantenía delicado pero estable y que continuaba internado bajo atención especializada.

Después, indicó que la familia del deportista pidió que no se diera más información pública sobre él.

El viernes pasado, la esposa de Andrey Amador, Laura Segú, manifestó que todo iba sobre ruedas. Ella también agradeció al Hospital Calderón Guardia por las atenciones y por todo lo que hicieron en el centro médico.

Además, reveló que a partir de ahora comenzaban el proceso de recuperación en el Hospital Cima. Y lo más reciente se dio este domingo, cuando él se dejó ver y envió un mensaje a través de un video.