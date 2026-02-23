Puro Deporte

Familia de Andrey Amador toma importante decisión sobre su salud

El pedalista Andrey Amador cumple su cuarto día hospitalizado en el Hospital Calderón Guardia tras su aparatoso accidente

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
03/06/2025. Presentación del nuevo proyecto de Andrey Amador con ayudar a los comites de deportes en cantones lejanos. El Moro, Lindora. Fotografía: Lilly Arce
Andrey Amador es actualmente el director deportivo de la Selección Nacional de ruta. (Lilly Arce/lilly arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrey AmadorAccidente en ParritaHospital Calderón Guardia
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.