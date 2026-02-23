Familia de Andrey Amador toma importante decisión sobre su salud

El estado de salud del expedalista Andrey Amador sin duda tiene en vilo a la familia del ciclismo costarricense. El tico sufrió un aparatoso accidente el viernes, mientras estaba a cargo del entrenamiento de la Selección Nacional de ruta que se prepara para el Campeonato Panamericano en Colombia

En los últimos días, la oficina de comunicación del Hospital Calderón Guardia venía dando un reporte del estado de salud del corredor, hasta este lunes, cuando el centro médico informó que la familia tomó una decisión.

Andrey Amador fue trasladado vía aérea a San José

“A pedido de la familia de don Andrey Amador se nos indicó que no diéramos ningún tipo de detalle de la salud a los medios. No podemos dar ningún tipo de información de su salud”, informó la oficina de comunicación.

Andrey, durante el entrenamiento, sufrió una caída y se golpeó la cabeza. Fue trasladado en condición crítica a la clínica de Parrita y de allí al hospital Max Terán de Quepos. Posteriormente, se trasladó vía aérea a San José y fue internado en el Hospital Calderón Guardia, donde se encuentra actualmente.

El sábado se le realizó a Andrey un TAC (Tomografía Axial Computarizada) con el fin de descartar alguna lesión interna. El TAC es un procedimiento no invasivo que utiliza rayos X y tecnología computarizada para generar imágenes detalladas y tridimensionales (3D) de órganos, tejidos y vasos sanguíneos.

Laura Segú, esposa de Amador, publicó también el sábado en sus redes sociales un mensaje para las personas que están atentas a la evolución del ídolo del ciclismo costarricense.

“Muchas gracias por todos los mensajes de cariño para Andrey. Todo saldrá bien; él es fuerte y pronto estará dando guerra. Esto es una piedra más en el camino, como dice él. Muchas gracias a todos”, escribió Segú.