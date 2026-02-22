Andrey Amador: Este es el parte médico en su tercer día internado en el Hospital Calderón Guardia

Andrey Amador, durante la presentación del Gran Fondo Andrey Amador 2023, que organizó junto a la empresaria Leonora Jiménez.

El exciclista Andrey Amador cumple su tercer día internado en el Hospital Calderón Guardia, tras sufrir el viernes anterior una aparatosa caída que le provocó un fuerte golpe en la cabeza en Playa Bejuco, Parrita.

Amador fue trasladado en condición crítica a la clínica de Parrita y, posteriormente, al Hospital Max Terán de Quepos. Luego fue llevado vía aérea desde Quepos hasta el aeropuerto Tobías Bolaños y de allí al Hospital Calderón Guardia.

El sábado se le realizó un TAC (Tomografía Axial Computarizada) con el fin de descartar alguna lesión interna. El TAC es un procedimiento no invasivo que utiliza rayos X y tecnología computarizada para generar imágenes detalladas y tridimensionales (3D) de órganos, tejidos y vasos sanguíneos.

Además, en el parte médico dado a conocer por la oficina de comunicación del Hospital Calderón Guardia se indicó que el paciente se encontraba delicado, pero estable, y que se mantenía bajo monitoreo y estudios para valorar su evolución.

Este domingo, el centro médico realizó una nueva actualización sobre la salud del exciclista, quien se retiró como profesional en noviembre de 2024, tras su paso por las escuadras Movistar Team e Ineos Grenadiers.

“La condición de Andrey Amador se mantiene igual que el sábado: delicado, pero estable. El paciente continúa internado en el centro médico”, explicó la oficina de comunicación.

Amador, quien fue nombrado en enero como director deportivo de la Selección Nacional masculina de ciclismo de ruta, se encontraba en Jacó, donde el equipo realizaba una concentración de tres días.

La escuadra costarricense se prepara para enfrentar el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta, que se efectuará en Montería, capital del departamento de Córdoba, Colombia, del 15 al 22 de marzo.

Laura Segú, esposa de Amador, publicó en sus redes sociales un mensaje para las personas que están atentas a la evolución del ídolo del ciclismo costarricense.

“Muchas gracias por todos los mensajes de cariño para Andrey. Todo saldrá bien; él es fuerte y pronto estará dando guerra. Esto es una piedra más en el camino, como dice él. Muchas gracias a todos”, escribió Segú.