Esposa del exciclista Andrey Amador escribió un emotivo mensaje tras el accidente de su pareja

Andrey Amador y la española Laura Segú tienen varios años de convivencia y actualmente son padres de dos niñas.

La esposa del exciclista Andrey Amador, Laura Segú, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde agradeció el apoyo de los aficionados hacia su esposo, quien se encuentra internado en el Hospital Calderón Guardia.

Amador sufrió el viernes un accidente mientras estaba al mando de la Selección Nacional de ciclismo de ruta, que se prepara para el Campeonato Panamericano de la especialidad, el cual se efectuará en Colombia a partir del 15 de marzo.

“Muchas gracias por todos los mensajes de cariño para Andrey. Todo saldrá bien; él es fuerte y pronto estará dando guerra. Esto es una piedra más en el camino, como dice él. Muchas gracias a todos”, comentó Segú.

Laura Segú agradeció el apoyo de los costarricenses a su esposo Andrey Amador, tras el accidente en Playa Bejuco, Parrita. (La Nación/Instagram de Laura Segú)

Tras el accidente del viernes en Playa Bejuco, Parrita, Andrey fue trasladado a San José, al Hospital Calderón Guardia, donde permanece hospitalizado.

Este sábado, la oficina de Comunicación del Hospital Calderón Guardia dio el segundo parte sobre el estado de salud de Andrey Amador.

“Indicamos que el paciente está delicado pero estable, con monitoreo y estudios para valorar su evolución”, informó el centro médico.

Una fuente de La Nación indicó que este sábado por la mañana a Andrey se le realizó un TAC (Tomografía Axial Computarizada), con el fin de descartar alguna lesión interna.

El TAC es un procedimiento no invasivo que utiliza rayos X y tecnología computarizada para generar imágenes detalladas y tridimensionales (3D) de órganos, tejidos y vasos sanguíneos.