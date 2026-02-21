Puro Deporte

Andrey Amador: Conozca el meticuloso examen al cual fue sometido para conocer su condición de salud

El exciclista Andrey Amador se encuentra internado en el Hospital Calderón Guardia, recuperándose de una fuerte caída

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Andrey Amador, durante el 2020, corrió con el equipo Ineos el Tour de Francia.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrey AmadorExamen TACCaída en Playa Bejuco, Parrita
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.