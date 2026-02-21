Andrey Amador: Conozca el meticuloso examen al cual fue sometido para conocer su condición de salud

Andrey Amador, durante el 2020, corrió con el equipo Ineos el Tour de Francia.

El exciclista Andrey Amador fue sometido este sábado a un exhaustivo examen en el Hospital Calderón Guardia para conocer su condición de salud, tras su primera noche internado en el centro médico capitalino.

De acuerdo con un parte médico emitido cerca del mediodía, Andrey se encuentra “delicado pero estable”, por lo que este sábado se le realizó un TAC (Tomografía Axial Computarizada) con el fin de descartar alguna lesión interna.

El TAC es un procedimiento no invasivo que utiliza rayos X y tecnología computarizada para generar imágenes detalladas y tridimensionales (3D) de órganos, tejidos y vasos sanguíneos.

Su duración es de aproximadamente 20 minutos, generalmente es indoloro y se utiliza principalmente para detectar tumores, lesiones internas e infecciones, o para guiar intervenciones. Permite identificar posibles lesiones en la cabeza o en el sistema digestivo o cardiovascular, entre otros.

Precisamente, una de las razones por las cuales se trasladó a Andrey del hospital Max Terán Valls, de Quepos, a San José, vía aérea, fue para que se le pudiera realizar un TAC y descartar alguna lesión interna, debido a que sufrió un fuerte golpe en la cabeza y el abdomen.

En el centro médico porteño no cuentan con el equipo médico necesario para realizar un TAC, de allí la urgencia del traslado.

Amador, quien fue elegido en enero como director deportivo de la selección nacional masculina de ciclismo de ruta, se encontraba en Jacó, donde el combinado patrio realizaba un campamento.

El equipo se prepara para el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta, que se efectuará en Montería, capital del departamento de Córdoba, Colombia, del 15 al 22 de marzo.

Amador, junto con los seleccionados, salió este viernes por la mañana a completar un fondo entre Jacó–Quepos–Jacó. Sin embargo, una hora después de la salida, sufrió una aparatosa caída en Playa Bejuco, cerca de Parrita, donde perdió el control del manillar de su bicicleta y cayó a la carretera, quedando inconsciente en un zacatal al lado de la vía.

Sus compañeros lo auxiliaron y llamaron a la Cruz Roja, que lo trasladó en estado crítico a la clínica de Parrita y, de allí, al hospital Max Terán Valls de Quepos.

En el centro médico porteño tomaron la decisión de enviarlo a San José vía aérea al Hospital Calderón Guardia, donde permanece internado.

Este sábado 21 de febrero, a las 11:30 a. m., la oficina de comunicación del Hospital Calderón Guardia dio el segundo parte médico sobre la salud de Andrey.

“El paciente está delicado, pero estable. Se mantiene con monitoreo y estudios para valorar su evolución”, confirmó el centro médico.

De esta forma, Andrey Amador, quien se retiró del ciclismo de ruta a finales de 2024, continuará hospitalizado, mientras todo el ambiente deportivo y especialmente el del ciclismo, le desean una pronta recuperación.