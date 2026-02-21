Andrey Amador: Hospital Calderón Guardia da nuevo parte médico sobre la salud del exciclista

Andrey Amador compitió en el primer Gran Fondo Andrey Amador en el 2022, vistiendo la camiseta del equipo Ineos.

El expedalista y hoy director técnico de la selección nacional de ciclismo de ruta, Andrey Amador, pasó su primera noche en el hospital Calderón Guardia, tras ser ingresado el viernes, luego de sufrir un accidente en Playa Bejuco, cerca de Parrita.

Andrey se encontraba en el Pacífico Central, entre Jacó y Parrita, con la representación patria, en un campamento de preparación para el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta que se realizará en Montería, capital del departamento de Córdoba, Colombia, que se realizará del 15 al 22 de marzo.

A las 7 a.m. salió a rodar con el resto del grupo y a eso de las 8.15 a.m., de forma inexplicable, perdió el control de su manillar y cayó de frente a la carretera, golpeándose la cabeza y perdiendo el conocimiento.

Amador fue trasladado por la Cruz Roja a la clínica de Parrita, de allí al hospital de Quepos y posteriormente vía aérea hasta San José, donde fue ingresado al Hospital Calderón Guardia en condición delicada.

Este sábado 21 de febrero a las 11:30 a. m. la oficina de comunicación del Hospital Calderón Guardia dio el segundo parte médico de la salud de Andrey.

“El paciente está delicado, pero estable. Se mantiene con monitoreo y estudios para valorar su evolución”, confirmó el centro médico.

De esta forma, Andrey Amador, quien se retiró del ciclismo de ruta a finales del 2024, continuará hospitalizado mientras todo el ambiente deportivo le desea una pronta recuperación.