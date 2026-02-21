Puro Deporte

Andrey Amador: Hospital Calderón Guardia da nuevo parte médico sobre la salud del exciclista

El exciclista Andrey Amador pasó su primera noche hospitalizado tras sufrir aparatoso accidente en Playa Bejuco, cerca de Parrita

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Andrey Amador compitió en el primer Gran Fondo Andrey Amador en el 2022, vistiendo la camiseta del equipo Ineos. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrey AmadorAccidente en JacóHospital Calderón Guardia
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.