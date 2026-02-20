Puro Deporte

Hospital Calderón Guardia da el primer parte médico sobre la condición de Andrey Amador

El ciclista Andrey Amador fue hospitalizado en el hospital capitalino, tras sufrir un accidente en Quepos

Por Juan Diego Villarreal
Andrey Amador sufrió una fuerte caída en Parrita, y ahora deberá permanecer hospitalizado tras agunos días. (Lilly Arce Robles.)







