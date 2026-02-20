Hospital Calderón Guardia da el primer parte médico sobre la condición de Andrey Amador

El primer parte médico de Andrey Amador, tras ser ingresado este viernes al Hospital Calderon Guardia luego de sufrir un accidente en Parrita Jacó, no trae buenas noticias para el director técnico de la Selección Nacional masculina de ruta.

De acuerdo al doctor Donald Corella Elizondo, Jefe de Servicios Médicos del Hospital Calderón Guardia, Amador está delicado.

“Se recibió al paciente, el cual ingresa en una condición delicada. Se encuentra estable y está recibiendo todos los cuidados y valoraciones e intervenciones que requiere del equipo multidisciplinario de emergencias y del hospital. Su condición amerita que deba quedar hospitalizado por algunos días”, comentó Corella.

Andrey, quien en enero pasado fue elegido por la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) como entrenador del conjunto masculino de ruta, se encontraba en un campamento en el sector de Jacó con los seleccionados. En su segundo día de entrenamientos tenían establecido un fondo Jacó–Quepos–Jacó.

Sin embargo, tras la salida de Jacó, alrededor de las 8:15 a. m., Amador perdió el control del manillar de su bicicleta, cayó de frente a la carretera y terminó en un zacatal.

Andrey fue atendido por los corredores de la Selección Nacional, quienes llamaron a la Cruz Roja. El pedalista perdió el conocimiento por algunos segundos y no podía hablar, según indicó el seleccionado Gabriel Gómez a la página Crciclismo.com.

Al llegar la ambulancia, fue valorado y trasladado en condición crítica a la clínica de Parrita, donde se le realizaron exámenes. Posteriormente, fue llevado al hospital de Quepos para una valoración más exhaustiva.

Luego de efectuarle los estudios correspondientes, se decidió trasladarlo a San José. En un principio, la intención era llevarlo vía terrestre al Hospital México. No obstante, a última hora se tomó la decisión de trasladarlo vía aérea en avioneta al aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, y de allí al Hospital Calderón Guardia, donde fue ingresado alrededor de la 1:35 p. m., tras cruzar la Avenida Segunda, en la capital.