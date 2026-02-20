Andrey Amador sufre una fuerte caída mientras entrenaba con la Selección Nacional

El entrenador de la Selección Nacional de Ciclismo, Andrey Amador, sufrió una fuerte caída mientras realizaba el segundo día de entrenamiento de la representación patria.

De acuerdo con la página Crciclismo.com, que seguía al equipo patrio, Amador perdió el control de su bicicleta y cayó a la carretera. Luego de ser valorado por la Cruz Roja, fue trasladado al hospital de Quepos.

El percance se dio a un kilómetro de playa Bejuco, camino a Parrita, en Quepos.

Según el corredor Pablo Solano, el grupo rodaba a unos 40 kilómetros por hora cuando Andrey, de pronto, se fue hacia el frente y se golpeó la cabeza y un costado del cuerpo, por lo que de inmediato los ciclistas se detuvieron para auxiliar a su entrenador.

El pedalista, oriundo de Pérez Zeledón, comentó a Crciclismo.com que el grupo vivió momentos de zozobra, debido a que Andrey por momentos recuperaba la consciencia y luego dejaba de hablar, lo que los tenía muy preocupados.

Al llegar la ambulancia, los ciclistas se sintieron más tranquilos. Tras ser valorado, Andrey fue trasladado a la clínica de Parrita y posteriormente al hospital de Quepos. El ciclista iba estable y consciente.

Andrey Amador Bikkazakova fue nombrado director técnico de la Selección Nacional Masculina de Ciclismo de Ruta de Costa Rica el pasado 29 de enero, tras su designación por parte de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

Andrey, junto al grupo de seleccionados, se encontraba en Jacó en un campamento donde se preparan para el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta, que se celebrará en Montería, capital del departamento de Córdoba, Colombia, del 15 al 22 de marzo, y en el que se espera la participación de 400 ciclistas de 22 países.