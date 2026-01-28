Andrey Amador asume la Selección Nacional de ciclismo de ruta y esté será su primer reto

Andrey Amador deberá trabajar intensamente con el seleccionado nacional de ciclismo de ruta, de cara a los eventos internacionales.

Ya no será el incansable gregario en las competencias ni el que se coloque al frente del pelotón para marcar el paso a compañeros y rivales.

El exciclista profesional Andrey Amador Bikkazakova es el nuevo director técnico de la Selección Nacional Masculina de Ciclismo de Ruta de Costa Rica, tras ser nombrado por la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

Luego de su retiro en 2024, tras 15 años de carrera profesional, Andrey asumirá el mando de la Selección Nacional con miras a clasificar y ser protagonista en los eventos internacionales más importantes de la región y del mundo.

“Estoy muy agradecido con la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci). Hace una semana hablaba con el presidente, Óscar Ávila, acerca de las selecciones nacionales. Fue un reto que estuve pensando con la almohada y, la verdad, al final acepté y me llena de muchísima ilusión”, comentó Amador.

Andrey, en un video enviado por el departamento de prensa de la Fecoci, aseguró que intentará variar algunos aspectos del trabajo del seleccionado, aunque estos cambios se realizarán de manera paulatina.

“Vamos a intentar un cambio en la forma de afrontar las competiciones. Desde los entrenamientos debemos ir con un objetivo claro, y es ganar. Tenemos buenos corredores y así se demostró en el Panamericano de Chile, donde ganamos medallas de plata y bronce. Debemos trabajar mucho porque estamos a dos meses del Panamericano de ruta en Colombia, en marzo”, concluyó Amador.

El campeonato continental se estará celebrando en Montería, capital del departamento de Córdoba, Colombia, del 15 a 22 de marzo, donde se espera reunir a 400 ciclistas de 22 países.

Andrey, quien trabajó con grandes entrenadores a lo largo de su carrera, aseguró que desea transmitir parte de su experiencia a las nuevas generaciones.

“Le debo muchísimo al ciclismo de Costa Rica y es el momento de aportar ese granito de arena. Disfruto y amo el ciclismo, por lo que espero compartir un poco de mi experiencia. Ojalá podamos lograr grandes cosas de la mano de la Federación y de los ciclistas, porque sé que tenemos grandísimos corredores”, agregó Amador.

El exciclista enfatizó que, con el material humano que existe en Costa Rica, se pueden alcanzar grandes objetivos, por lo que está dispuesto a trabajar para conformar una selección muy fuerte.

“Tuve un año sabático, tras una vida compitiendo de forma profesional. Necesitaba ese descanso para mí, para estar con mi familia y competir en mountain bike, pero ya es momento de empezar a construir bases. Tenemos algunos proyectos entre manos para intentar sacar nuevas caras y ciclistas. Sé que podemos conseguir grandes cosas”, finalizó Amador.