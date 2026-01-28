Puro Deporte

Andrey Amador asume la Selección Nacional de ciclismo de ruta y esté será su primer reto

El expedalista profesional, Andrey Amador, tendrá poco más de dos meses para preparar su primera competencia internacional

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
18/10/2023. Entrevista a Andrey Amador. Parque República de Perú, Pavas. Fotografía: Lilly Arce
Andrey Amador deberá trabajar intensamente con el seleccionado nacional de ciclismo de ruta, de cara a los eventos internacionales. (Lilly Arce Robles.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrey AmadorEntrenador de la Selección de Ciclismo de rutaPanamericano de ruta en Colombia 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.