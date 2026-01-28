Andrey Amador tendrá un puesto importante en la Federación de Ciclismo que nadie esperaba

Andrey Amador estará al frente de un nuevo proyecto de la Federación de Ciclismo.

El experimentado pedalista costarricense Andrey Amador asumió desde este martes 27 de enero el puesto de director técnico de la Selección Nacional Masculina de Ciclismo de Ruta de Costa Rica, según dio a conocer la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

“Amador liderará el camino hacia nuevos objetivos por cumplir con trabajo en equipo de cara a las competencias internacionales que se realizarán", indicó el comunicado.

«Me llena de muchísima ilusión asumir este reto, le debo muchísimo al ciclismo de Costa Rica y es un buen momento para intentar aportar eso, darle el granito de arena, disfruto y amo el ciclismo; además quiere poder aportar mi experiencia para conseguir grandes cosas», afirmó Amador, tras asumir su nuevo cargo.

Amador, quien se retiró del ciclismo profesional en el 2024, tras iniciar su carrera profesional en el 2009, es sin duda la mayor figura del pedalismo costarricense al correr la Vuelta a España, El Giro de Italia y el Tour de Francia.

Andrey En 2012 ganó la etapa 14 del Giro de Italia. Su triunfo de etapa más destacado en su palmarés y el más importante, hasta el momento, en la historia del ciclismo costarricense y centroamericano.

En el Giro del Italia del 2016, Amador se convirtió en el primer costarricense y centroamericano en la historia en vestir la camiseta de líder en la etapa número 13 de la competencia, un hito en la historia del deporte nacional.​