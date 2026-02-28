Puro Deporte

Esposa de Andrey Amador da noticia de última hora sobre el ciclista

Laura Segú se pronunció en una historia en Instagram, contando una nueva decisión tomada sobre Andrey Amador

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Laura Segú contó que Andrey Amador fue trasladado nuevamente. Fotografía: Archivo LN







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrey AmadorLaura SegúCiclismo
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.