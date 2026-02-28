Esposa de Andrey Amador da noticia de última hora sobre el ciclista

A pesar de que la propia familia de Andrey Amador había tomado la decisión de que no se brindaran más detalles sobre su estado de salud, la esposa del ciclista, Laura Segú, ofreció una novedad importante.

Ella lo hizo a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde dio a conocer que el pedalista que se retiró del pelotón profesional a finales de 2024, ya no se encuentra en el Hospital Calderón Guardia.

“Agradecemos enormemente la atención recibida en estos días en el Hospital Calderón Guardia, en especial al Dr. Padilla y su equipo de enfermeros. Se lo vamos a agradecer toda la vida”, apuntó Laura Segú.

Después de eso, la esposa de Andrey Amador anotó: “Y ahora una nueva etapa de recuperación en Hospital Cima. Gracias a todos. Todo va marchando sobre ruedas”.

Hace una semana, Andrey Amador entrenaba a la Selección de Ciclismo de Ruta y rodaba junto a sus pupilos, pero él sufrió una aparatosa caída, que desde entonces lo tiene hospitalizado.