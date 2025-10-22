Una selección de Centroamérica da la gran sorpresa en Mundial de la FIFA

Una selección de Centroamérica dio la gran sorpresa en el Mundial de Marruecos que se disputa actualmente.

Jugadoras de Costa Rica festejan tras el histórico empate ante Brasil en el Mundial Sub-17 de Marrucos. Las ticas son las únicas representantes de Centroamérica. (Concacaf/Concacaf)

La gran noticia en la cita Sub-17 femenina fue el empate 1-1 entre Costa Rica y Brasil este martes 21 de octubre, para asombro de todo el planeta futbolero.

Las brasileñas llegaban con el gran rótulo de favoritas ante un equipo tico que, en teoría, estaba listo para asumir el papel de víctima.

Sin embargo, sobre la cancha fue totalmente otra cosa. Costa Rica dejó muda a la Canarinha con un golazo de Lucía Paniagua al minuto 31 y avisó que iba muy en serio.

Como era lógico, Brasil se fue con todo en busca de la remontada, aunque solo consiguió el empate al 83 por intermedio de Giseppe.

Casi en tiempo de reposición, las suramericanas tuvieron un penal a favor, pero ahí se hizo gigante la guardameta tica Valeria Fernández, quien detuvo el cobro justo al minuto 90.

La árbitra rumana Ionela Alina Pesu dio nueve minutos de reposición, pero ya Costa Rica tenía el candado bien y puesto y el 1-1 del final ya no se movió más.

La Tricolor perdió el primer compromiso 3-0 con Italia, empató con Brasil y cierra la primera fase el viernes próximo a la 1 p.m. ante el equipo local, Marruecos. Necesita la victoria para optar por un boleto a siguiente fase, ya sea como segundo lugar o uno de los mejores terceros.

Los otros representantes de Concacaf en este mundial de 24 equipos son México, Estados Unidos y Canadá. Costa Rica es la única selección de Centroamérica.