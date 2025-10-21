Puro Deporte

Increíble: dos heroínas de Costa Rica frenan en seco a Brasil en el mundial

Lucía Paniagua y la guardameta Valeria Fernández se lucieron ante las brasileñas

Por Milton Montenegro

La Selección de Costa Rica hizo lo inimaginable: dio la gran sorpresa en el Mundial de Marruecos al empatar con la poderosa Brasil.








