Emocionada y orgullosa: Costarricense es elegida por FIFA como la mejor jugadora del partido ante Brasil

La escuadra nacional estuvo cerca de derrotar a las brasileñas en el mundial

Por Milton Montenegro

En la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica, todo era sonrisas, abrazos y mucha alegría. El empate logrado contra Brasil dejó en las nacionales la sensación de que pueden alcanzar algo más en el Mundial de la categoría que se disputa en Marruecos.








Selección de Costa Rica Femenina Sub 17BrasilTiara Ruiz
