Emocionada y orgullosa: Costarricense es elegida por FIFA como la mejor jugadora del partido ante Brasil

En la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica, todo era sonrisas, abrazos y mucha alegría. El empate logrado contra Brasil dejó en las nacionales la sensación de que pueden alcanzar algo más en el Mundial de la categoría que se disputa en Marruecos.

El juego finalizó 1-1. Lucía Paniagua anotó para las ticas, mientras que Valeria Fernández, guardameta de la Tricolor, se lució al tapar un penal de Brasil en tiempo añadido, cuando el juego estaba empatado.

Por si fuera poca la emoción para las jóvenes, al final llegó la noticia de que la defensora Tiara Ruiz fue designada jugadora del partido contra las brasileñas, según información del departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Estamos demasiado contentas. La confianza que nos da el empate es muy grande”, dijo Tiara en declaraciones brindadas a la Fedefútbol.

La zaguera añadió que, desde el partido anterior —la derrota 3-0 contra Italia—, tenían la intención de hacer las cosas mejor.

“Veníamos con un cambio de mentalidad, y lograr el empate es un sentimiento inexplicable. Estamos demasiado contentas”, indicó Tiara.

La joven futbolista estuvo atenta en la marca, en las coberturas y, en muchas ocasiones, frenó los avances ofensivos de las brasileñas.

“No me esperaba que me designaran jugadora del partido y estoy muy feliz. Siempre es importante aportarle al grupo”, expresó Tiara. Para ella, el reconocimiento como la mejor del juego no fue solo por su labor en el rectángulo.

Lucia Paniagua anota un golazo para Costa Rica pic.twitter.com/7vntCVJt2g — TD Más (@tdmascrc) October 21, 2025

“Estoy contenta y agradecida con los profes y las compañeras. Ahora viene Marruecos, un rival duro, igual que los dos pasados, pero este empate dura 24 horas. Debemos enfocarnos en la preparación para enfrentar lo que viene”, destacó Tiara, quien sostenía el certificado como la mejor jugadora del encuentro.

Tiara Ruiz fue elegida la mejor jugadora del partido entre la Selección de Costa Rica y Brasil. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

Edgar Rodríguez, técnico de la Selección Nacional, mencionó que el empate le dejó buenas sensaciones.

“Evidentemente, venimos de un partido que no fue tan bueno (contra Italia), con marcador adverso. Sabíamos lo que significaba este encuentro y lo hablamos con las muchachas: era estar más cerca de volver a Costa Rica, o lograr un punto, o ganar. Eso nos acercaba a lo que queremos, que es clasificar”, manifestó Rodríguez.

Edgar añadió que el choque era vital para Costa Rica en sus aspiraciones por clasificar.

“Sabíamos a quién nos enfrentábamos, que Brasil es una potencia, y este es un punto que sabe más que un punto, sin ser mediocres, porque nos deja vivos en el torneo. Nos deja respirar, con muchas emociones positivas, y lo importante es que corregimos muchas cosas del primer compromiso. Competimos y estuvimos a la altura del torneo que jugamos, porque nos medimos contra un gran equipo”, mencionó Edgar Rodríguez.