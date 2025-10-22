Costa Rica se le planta a la historia al conseguir lo que parecía imposible

La Selección de Costa Rica se le plantó a la historia y logró lo que parecía imposible en una Copa del Mundo.

Arrebatarle aunque fuera un punto a Brasil es algo que no se había conseguido antes en mundiales, incluyendo el nivel mayor masculino.

Pero la escuadra femenina Sub-17 sacó la cara por el país al empatar 1-1 en el mundial de la categoría que se efectúa en Marruecos.

La victoria estuvo cerca para las nacionales, quienes anotaron al minuto 31 por medio de Lucía Paniagua, mientras que las sudamericanas debieron luchar con todo para igualar el juego, lo cual consiguieron al minuto 83 con tanto de Giseppe.

En 2022, en el Mundial Sub-20 efectuado en suelo nacional, el cuadro patrio cayó por goleada 5-0 ante Brasil. En Canadá 2015, pero a nivel mayor femenino, las ticas perdieron 1-0. En masculino, Costa Rica enfrentó tres veces a la verdeamarela y el resultado fue de tres derrotas.

En esos tres compromisos, los nuestros anotaron dos goles y recibieron ocho. La Tricolor perdió en primera ronda en Italia 90, 1-0 contra los brasileños; también en la primera fase, pero en 2002, cayó 5-2. Volvió a morder el polvo en Rusia 2018, siempre en la primera fase, 2-0.

A Brasil se le empató a nivel mayor masculino, pero fue en Copa América, en la edición pasada, cuando la Selección era dirigida por Gustavo Alfaro.

A nivel Sub-17 femenino y tras igualar 1-1 con Brasil, la Tricolor obtuvo su primer punto en los mundiales de esta categoría, luego de siete partidos donde no se había conseguido ningún otro resultado distinto a la derrota.

Antes sí se había logrado sumar en los torneos de las damas, pero a nivel mayor, con empate 1-1 contra España en el Mundial de Canadá 2015 y 2-2 frente a Corea del Sur, también en el certamen canadiense.

Lucía Paniagua, integrante de la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica, se lució con un golazo ante Brasil. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

Los únicos costarricenses que le habían anotado a Brasil en Copas del Mundo son Rónald Gómez y Paulo Wanchope, en Japón y Corea 2002, y ahora Lucía Paniagua en Marruecos 2025.

En el choque del martes de la Sub-17 ante Brasil, al cierre del compromiso, la figura de Valeria Fernández, arquera de la Tricolor, se hizo gigante cuando atajó un penal en tiempo de descuento, al minuto 90+3, con el encuentro empatado 1-1.

“Demasiado emocionante atajar ese penal casi en el último minuto. Es demasiado inspirador para mí y mis compañeras, que lo dimos todo”, dijo Valeria, en declaraciones que brindó a la Federación Costarricense de Fútbol.

Valeria se le plantó a la jugadora brasileña, le levantó la voz y le hizo señas de que ahí estaba ella para defender el marco de la Selección Nacional.

“Antes de que me dispararan el penal, estaba alterada, pero a la vez intentaba relajarme, sentir calma. Nubia (Medina) me vino a abrazar y darme motivación. Tenía que taparlo, es mi trabajo. El grupo está demasiado emocionado y motivado para lo que viene, y vamos a sacar el resultado el viernes contra Marruecos”, indicó Valeria, quien se prepara para sobresalir contra el cuadro local el viernes a la 1 p.m.

Costa Rica volverá a la acción este viernes a la 1 p. m. contra el equipo anfitrión, Marruecos, con la consigna de obtener una victoria y optar por el pase a la siguiente fase.

En este momento la Tricolor cuenta con un punto en dos partidos. Italia encabeza el grupo con 6, seguido de Brasil con 4, y existe la posibilidad de avanzar como mejor tercer lugar.