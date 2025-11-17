Puro Deporte

Trump anuncia visas exprés para aficionados con boletos del Mundial 2026

Donald Trump y Gianni Infantino anunciaron el ‘Pase FIFA’, aunque aclararon que tener un boleto no garantiza automáticamente la visa

Por AFP
El presidente estadounidense Donald Trump, junto a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, y el secretario de Estado Marco Rubio, durante la reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca.
El presidente estadounidense Donald Trump, junto a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, y el secretario de Estado Marco Rubio, durante la reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







Donald TrumpGianni InfantinoFIFAMundial 2026Visa Estados Unidos
