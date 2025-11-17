Puro Deporte

Mundial 2026: Estos son los 34 países clasificados; vea quiénes pueden lograrlo este martes

Repase la lista de naciones que ya tienen su boleto al Mundial 2026; las que están próximas a conseguirlo y cómo se perfila el repechaje

Por Fanny Tayver Marín
El Mundial 2026 sigue tomando forma. Ya quedan pocos espacios disponibles para acceder a la cita planetaria que será en Estados Unidos, México y Canadá.
Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

