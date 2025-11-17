Puro Deporte

Mundial 2026: Dos países obtienen clasificación a la Copa del Mundo (y son de los siempre favoritos)

Conozca cuáles son las dos selecciones que lograron este lunes un boleto a la Copa del Mundo 2026

Por Fanny Tayver Marín
Alemania consiguió el boleto directo al Mundial 2026 y será cabeza de serie.
Alemania consiguió el boleto directo al Mundial 2026 y será cabeza de serie. (ODD ANDERSEN/AFP)







