Mundial 2026: Dos países obtienen clasificación a la Copa del Mundo (y son de los siempre favoritos)

Alemania consiguió el boleto directo al Mundial 2026 y será cabeza de serie.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 le da la cordial bienvenida a dos selecciones más que lograron su clasificación este lunes 17 de noviembre.

Se trata de Alemania y Países Bajos, dos de las selecciones que siempre entran en el llavero de favoritos. Y esta vez no es la excepción.

Como si se tratara de no dejar ningún tipo de dudas, ambas naciones sellaron su clasificación con goleadas.

Alemania y Eslovaquia llegaban empatados en puntos y este era el juego de la verdad, el de la clasificación directa, en el que podía pasar lo que fuera, pero en el que a la vez se impuso la lógica.

La Mannschaft en el grupo A se convirtió en una máquina de hacer goles y venció 6-0 a la nación que vio nacer al exgoleador Jozef Miso.

Nick Woltemade (18′), Serge Gnabry (29′), Leroy Sané (36′ y 41′), Bote Baku (67′) y Assan Ouédraogo (79′) fueron los encargados de marcar esa lluvia de goles con los que Alemania selló su pasaporte al Mundial de Norteamérica.

Países Bajos goleó a Lituania y selló su boleto al Mundial 2026. (JOHN THYS/AFP)

La cuatro veces campeona mundial Alemania se dejó el primer lugar del Grupo A de las eliminatorias europeas, mientras que Eslovaquia irá al repechaje europeo.

Por su parte, Países Bajos necesitaba al menos un punto este lunes en Ámsterdam y se dejó los tres, al derrotar 4-0 a Lituania. Con eso, el equipo de Ronald Koeman ya está en el Mundial.

Los goles fueron de Tijjani Reijnders (16′), Cody Gakpo (de penal, 58′), Xavi Simons (60′) y Donyell Malen (62′).

Polonia, que necesitaba la derrota de Países Bajos y una abuldata goleada a Malta para quedar primera de grupo, ganó 3-2 y ahora intentará acceder al Mundial a través del repechaje.

En las eliminatorias de Europa hay 12 grupos, algunos de cuatro equipos y otros de cinco. Los ganadores de cada grupo clasifican directo al Mundial 2026 de forma directa, mientras que los segundos irán al repechaje, al que se sumarán cuatro equipos más desde la UEFA Nations League.

Así será el repechaje en Europa

Habrá cuatro llaves de semifinales y finales. Estos serán definidos por sorteo, que se llevará a cabo el próximo jueves.

Las semifinales serán el 26 de marzo de 2026, mientras que las finales, de las que saldrán los cuatro clasificados, serán el 31 de marzo. Todos los partidos serán a partido único; los ocho segundos mejor ubicados en el ranking FIFA serán locales en las semifinales. Luego, se procederá a un sorteo para definir las localías en las cuatro finales.