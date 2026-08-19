Tribunal Disciplinario dicta sanciones para Yerlan Sosa y varios clubes de la Primera División

Yerlan Sosa debutó en la Primera División con Liga Deportiva Alajuelense el 15 de agosto y en ese partido salió expulsado por acumulación de amarillas.

Yerlan Sosa se convirtió en el único futbolista que recibió un castigo individual tras la jornada 4 del Torneo de Apertura 2026.

El cachorro de Liga Deportiva Alajuelense que debutó en la máxima categoría el 15 de agosto, recibió dos tarjetas amarillas en ese encuentro contra Puntarenas.

A raíz de esa expulsión, el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer que al juvenil de la Liga se le impuso un partido de suspensión y una multa de ¢100.000.

También se multó a otros tres equipos, que son San Carlos, Cartaginés y Pérez Zeledón, cuyo detalle encontrará a continuación.

San Carlos

Sancionar al club con una multa de ¢855.000, desglosada en:

¢500.000 de conformidad con el artículo 32 bis al ser la primera vez en el torneo que retrasa el inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.

¢250.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más miembros del equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

¢105.000 de conformidad con el artículo 73 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que se da invasión de aficionados de manera individual o masiva, sin alterar el desarrollo normal del partido.

Club Sport Cartaginés

Sancionar al club con una multa de ¢250.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más miembros del equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Municipal Pérez Zeledón

Sancionar al club con una multa de ¢250.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más miembros del equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).