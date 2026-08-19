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Tribunal Disciplinario dicta sanciones para Yerlan Sosa y varios clubes de la Primera División

El Tribunal Disciplinario dio a conocer los castigos tras la jornada 4 del Torneo de Apertura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Yerlan Sosa debutó en la Primera División con Liga Deportiva Alajuelense el 15 de agosto y en ese partido salió expulsado por acumulación de amarillas.
Yerlan Sosa debutó en la Primera División con Liga Deportiva Alajuelense el 15 de agosto y en ese partido salió expulsado por acumulación de amarillas. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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