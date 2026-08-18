Yerlan Sosa pasa de una expulsión con Alajuelense a una oportunidad internacional en cuestión de días

Yerlan Sosa y Kian McDonald son dos de los jugadores jóvenes que Liga Deportiva Alajuelense llevó a El Salvador.

A Yerlan Sosa le han sucedido muchas cosas durante este agosto. A inicios de mes, fue parte de la Selección de Costa Rica que logró la clasificación al Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Volvió al país y el futbolista de 18 años se integró a las prácticas del primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense.

El lateral derecho oriundo de Puntarenas tiene ocho años de pertenecer al semillero rojinegro y debutó el Día de la Madre en la máxima categoría con la Liga.

Yerlan Sosa hacía un partido muy correcto ante Puntarenas, pero el ímpetu lo traicionó y salió expulsado por acumulación de amarillas.

Después de eso, este martes arribó a El Salvador como uno de los 23 futbolistas rojinegros que le harán frente al partido del jueves 20 de agosto contra Luis Ángel Firpo, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Antes de que la Liga alzara vuelo, Carlos Vela manifestó en el aeropuerto Juan Santamaría que Yerlan Sosa tiene muchos años en su proceso de formación y que todos a lo interno del club saben la capacidad que tiene.

“Estaba dentro de la planeación del primer equipo y siempre se dijo en la pretemporada que había chicos que venían tocando la puerta y que también era responsabilidad nuestra abrirles un espacio y lo vienen demostrando con resultados y con rendimiento”, apuntó Carlos Vela.

También dijo que en Alajuelense les dio mucho gusto verlo jugar el Premundial con personalidad y liderazgo.

“No fue sorpresivo, nosotros sabemos el tipo de jugador que es y el sábado estaba dando un gran partido. Creo que Ismael lo comentó. Sí cometió una imprudencia en la acción y son aprendizajes.

”Creo que le va a servir, es un gran jugador, tiene buena mentalidad y va a seguir recibiendo oportunidades y minutos, porque confiamos mucho en él”, destacó Carlos Vela.

Aparte de Yerlan Sosa, la Liga llevó a El Salvador a jóvenes como Deylan Paz, Deylan Aguilar y Kian McDonald.

“Es parte del proyecto, son parte del plantel, creo que son chicos que vienen pidiendo oportunidades. Ismael confía mucho en ellos, los compañeros también y ni se diga mi persona.

”Vamos a necesitar de todos, son parte del equipo, se han ido ganando su lugar y con toda la confianza en ellos para que nos sigan ayudando a sacar los resultados”, concluyó Carlos Vela.

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