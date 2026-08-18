Puro Deporte

Yerlan Sosa pasa de una expulsión con Alajuelense a una oportunidad internacional en cuestión de días

Yerlan Sosa debutó el sábado pasado en la Primera División con Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Yerlan Sosa y Kian McDonald son dos de los jugadores jóvenes que Liga Deportiva Alajuelense llevó a El Salvador.
Yerlan Sosa y Kian McDonald son dos de los jugadores jóvenes que Liga Deportiva Alajuelense llevó a El Salvador. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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