Yerlan Sosa debuta con Alajuelense y sale expulsado: esto le dijo Ismael Rescalvo apenas lo vio

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Yerlan Sosa no había jugado un solo partido con el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense y aunque se trataba de su debut, el nombre del lateral derecho de 18 años no es desconocido.

Al contrario, el futbolista que es oriundo de Puntarenas y tiene ocho años de pertenecer a la Liga fue uno de los puntos altos de la Selección de Costa Rica que recientemente obtuvo su clasificación al Mundial Sub-20.

Este 15 de agosto fue especial para él, para ese joven que cuando llegó al semillero rojinegro decidió ayudarle en sus quehaceres al departamento de utilería. Y como recompensa, le regalaban una camisa del futbolista que él quisiera.

Con el paso del tiempo, del proceso y de las diferentes categorías, este Día de la Madre usó la casaca 28 de Alajuelense, por primera vez. Fue su estreno en la máxima categoría.

El cachorro no desentonó al principio, pero vivió una situación inesperada. David Gómez lo amonestó en el minuto 48 y le mostró la segunda amarilla en el minuto 65. Ambas tarjetas bien sacadas. Y eso significaba que en su debut en Primera División, también salió expulsado.

No lo podía creer y el muchacho sintió que el mundo se le vino encima. Cuando ya se marchaba al vestuario, iba con la cabeza agachada, pero la levantó apenas se percató de que los aficionados que estaban más cerca y lo tenían de frente, en la gradería sur, le aplaudían.

Ocurrió cuando el partido seguía 1-1, tras los goles de Doryan Rodríguez y Alexis Gamboa. Había que ver la reacción de la Liga con un hombre menos, en un partido nada fácil contra un Puerto valiente.

Ismael Rescalvo reacomodó a sus hombres y Alajuelense terminó ganando el partido por 2-1, tras el golazo de Kenyel Michel.

Culminado el encuentro, el técnico de la Liga fue a buscar a Yerlan Sosa y le dijo lo que se merecía.

En la rueda de prensa, Ismael Rescalvo respondió una consulta sobre la roja del juvenil y dijo que Yerlan —a quien todos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) llaman “Checo”—, estaba haciendo lo que definió como “un partido formidable”.

Porque a su criterio, el muchacho parecía que llevaba 30 o 40 partidos en su espalda y lo vio que jugó con mucha serenidad. Indicó que el más joven en cancha por parte de Alajuelense se proyectó muy bien en ataque cuando tenía que hacerlo y que defendió muy bien su zona.

“Esas acciones de partido, que seguramente con el paso de acumular encuentros le ayudará a saber manejar bien esas impulsividades, que son normales en chicos jóvenes con mucha energía, que forma parte del juego.

”Y esa segunda amarilla, seguro que le ayudará a mejorar esos aspectos como un buen defensor; pero felicitarlo, como le dije a él personalmente delante del grupo, que venía haciendo un partido fantástico y me estaba encantando como estaba jugando el partido”, confesó Ismael Rescalvo.

Por eso mismo, el técnico de la Liga lamentó tanto que lo expulsaran. Sin embargo, también le agradó lo que pasó después.

Dentro de su análisis, el entrenador dijo que el equipo corrió con ese jugador de menos para intentar que no se notara tanto esa ausencia.

“El grupo pudo y supo solventar los últimos 30 minutos con un jugador menos”, aseguró Ismael Rescalvo.

La Nación le consultó a Celso Borges que como capitán del equipo, qué le dice a su compañero tras esa vivencia que tuvo, por el debut y la expulsión.

“Que esté tranquilo, son cosas que pasan, estaba haciendo un gran partido y es por las ganas de hacerlo bien. Estaba haciendo un buen partido, ahora lo felicitamos en el camerino. Son cosas que suceden.

”Ese ímpetu de que quiere ganar la pelota con tarjeta amarilla es un poco difícil de gestionar cuando uno tiene esa edad, pero bien. Son cosas de la juventud y estamos orgullosos de lo que él está haciendo”, respondió Celso Borges.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.