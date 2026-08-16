Ismael Rescalvo revela qué le pasó a Juan Pablo Añor en el partido entre Alajuelense y Puntarenas

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ismael Rescalvo rescató la manera en la que Alajuelense logró la victoria contra Puntarenas FC.

Liga Deportiva Alajuelense sacó un triunfo importante contra Puntarenas FC con marcador de 2-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Una victoria de equipo, a pesar de las dificultades y la lesión de Juanpi (Juan Pablo Añor), el gol en contra y la expulsión, los que participaron, muchos de ellos tuvieron que realizar funciones diferentes”, expresó Ismael Rescalvo en la rueda de prensa posterior al juego.

Destacó que vio a todos sus hombres con las ganas de aportar, de asumir ese rol y que aprovecharon las oportunidades, pero insiste en que fue un partido muy trabajado.

“Apesar de tener un jugador menos, tuvimos opciones y nos defendimos bien. Es una victoria, trabajada y merecida”, citó, debido a que Alajuelense perdió por expulsión a Yerlan Sosa.

¿Qué le pasó a Juan Pablo Añor? Según expresó Ismael Rescalvo, el 10 de la Liga notó una molestia durante el desarrollo del juego.

“Fue en la parte posterior de la pierna en una acción en velocidad y no sabemos todavía, vamos a ver cómo se levanta y si estará disponible para el partido del jueves contra Luis Ángel Firpo”, apuntó el timonel de los rojinegros.

Además, indicó que Fernando Piñar evoluciona bien del tobillo, pero que todavía no está reincorporado al grupo. Dijo que el lateral derecho está haciendo trabajos diferenciados y hasta adelantó que para el jueves no estará.

Y sobre Jeison Lucumí, mencionó que venía arrastrando una situación y que tuvo una molestia en la pierna después del juego pasado, “en una zona altamente peligrosa” y, que por lo tanto, decidió cuidar su integridad.

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