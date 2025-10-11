‘Todo se cura con amor’: Ignacio Russo anotó luego de hacer el minuto de silencio por la muerte de su padre

Ignacio Russo se tiró al piso a llorar desconsolado luego de anotar, un gol que sabe que su papá celebró desde el cielo.

Horas después de la vela de su padre en la Bombonera, el histórico entrenador Miguel Ángel Russo, Ignacio Russo, delantero de Tigre, dio una lección de entereza y amor por el fútbol, que conmueve, y que le dio la vuelta al mundo, dejando a muchos sin palabras.

Viajó a Rosario para jugar contra Newell’s, cumpliendo la voluntad de su progenitor, y el destino le tenía reservado un obsequio inigualable para su “viejo”: un gol que fue un desahogo incontrolable y un homenaje eterno.

LEA MÁS: El Caribe irá al Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones en grupo B de la eliminatoria de Concacaf

El fútbol argentino presenció una jornada que trascendió la pelota, un momento donde el dolor más íntimo se convirtió en una demostración pública de amor y fortaleza.

Tras un velatorio que conmovió a todo el país en la Bombonera, Ignacio Russo, hijo del recordado Miguel Ángel, fallecido el miércoles tras una larga batalla de años contra el cáncer, tomó una decisión que hablaba de herencia y convicción: no faltar al partido de Tigre contra Newell’s en Rosario.

“Voy a jugar, él hubiese querido eso. Si no, se levanta y me caga a puteadas”, mencionó el futbolista, quien no quiso tomarse el tiempo que necesitara, como se lo dijeron en su club.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica: Así queda la tabla de posiciones de la eliminatoria mundialista (ojo con Haití)

Horas después de la cremación de su padre, Ignacio se subió a un auto y viajó a Rosario para sumarse a la concentración, llevando su mate y su semblante serio, aunque en su interior se gestaba un torbellino de emociones.

Al pisar el césped del Coloso Marcelo Bielsa, la atmósfera ya era densa. Miguel Ángel Russo, ídolo en el clásico rival, Rosario Central, y figura mundial del fútbol, recibía un minuto de silencio que detuvo el tiempo.

Fue en ese instante, frente a compañeros, rivales y la hinchada rosarina, que Ignacio no pudo más: se quebró en un llanto incontenible.

LEA MÁS: Técnico de Nicaragua no perdona a jugadores y los deja fuera del partido contra la Selección de Costa Rica

Abrazado por sus compañeros de Tigre y arropado por la solidaridad de los jugadores de Newell’s (incluido un emotivo abrazo con el técnico Cristian Fabbiani, a quien Russo padre hizo debutar), el joven delantero canalizó el dolor.

EMOCIÓN A FLOR DE PIEL: Nacho Russo, conmovido en el minuto de silencio por la muerte de su padre en la previa de Newell's vs. Tigre por la fecha 12 del #TorneoClausura. pic.twitter.com/YzSt8qjpfr — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

El gol más emotivo y desgarrador

Pero el fútbol es caprichoso y, a veces, un narrador poético. Apenas a los 21 minutos del partido, la historia se reescribió en clave de leyenda. Tras un pase preciso, Ignacio Russo encontró el arco vacío y definió para el 1-0 de Tigre.

Lo que siguió fue un desahogo total: el delantero se dejó caer de rodillas, estallando en llanto. Sus compañeros corrieron a abrazarlo, en un festejo que fue más contención que euforia. Era su cuarto gol en el Clausura, pero ninguno se acercaba a la carga emocional de este.

Falleció Miguel Ángel Russo, técnico del Boca Juniors de Argentina. (Foto tomada de X Boca Juniors. /Foto tomada de X Boca Juniors.)

En medio de las lágrimas, Ignacio se levantó la camiseta y mostró un tatuaje que llevaba bajo el pecho: “Todo se cura con amor”.

EMOCIONANTE FESTEJO DE NACHO RUSSO EN SU GOL ANTE NEWELL'S CON DEDICATORIA PARA SU PAPÁ. pic.twitter.com/05rNhdaBTK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

La frase, un mantra que inmortalizó su padre en 2017 tras ganar un título con Millonarios en Colombia, refiriéndose a su propia lucha contra el cáncer de próstata.

Aquellas palabras revivieron en el cuerpo de su hijo como un legado indeleble. Un mensaje de resiliencia que hoy, más que nunca, cobraba sentido, porque todo se cura con amor.

Ignacio Russo lleva tatuada una frase muy significativa que pronunció su padre, Miguel Ángel Russo. (Club Atlético Tigre/Club Atlético Tigre)

Con el 1-1 final en el marcador, y la figura del partido a cuestas, Ignacio Russo mostró la entereza que le heredó su padre en sus declaraciones: “Tomé la decisión de jugar, porque lo necesitaba para mí y porque él también quería que juegue”.

Con una madurez impactante, relativizó la figura pública de Miguel: “Yo no tomaba magnitud de lo que él generaba o de lo que era. Para mí, simplemente era Miguel, mi papá. Con el que tenía charlas, con el que discutía...”.

Después de eso, pronunció una reflexión más: “Me quedo con las enseñanzas que te deja. Nunca tirar la toalla. De que todos los días, por más que hayas ganado o perdido, hay que empezar de cero”.

Luego de la muerte de Miguelo Russo, su hijo NACHO RUSSO concentró con Tigre y así llegó al Coloso del Parque para enfrentar a Newell's por el #TorneoClausura. Sí, justo ante La Lepra... pic.twitter.com/fmw6VeeHVi — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

Ignacio Russo honró la memoria de su padre de la única forma en que Miguel Ángel Russo hubiera querido: en la cancha, con el mate en la mano y la convicción de no rendirse.

El gol no solo le dio un punto a Tigre, sino que le dio al mundo del fútbol una imagen de respeto, dolor y amor real que perdurará por siempre.

Un beso al cielo, un grito ahogado y un tatuaje que resume la vida y el legado de un grande: “Todo se cura con amor”.