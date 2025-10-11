Puro Deporte

‘Todo se cura con amor’: Ignacio Russo anotó luego de hacer el minuto de silencio por la muerte de su padre

Ignacio Russo fue a la vela de su padre, Miguel Ángel Russo, en la Bombonera. Luego viajó para concentrarse con su club, sin sospechar lo que pasaría

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín y La Nación / Argentina / GDA
Ignacio Russo se tiró al piso a llorar desconsolado luego de anotar, un gol que sabe que su papá celebró desde el cielo.
Ignacio Russo se tiró al piso a llorar desconsolado luego de anotar, un gol que sabe que su papá celebró desde el cielo. (Club Atlético Tigre/Club Atlético Tigre)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ignacio RussoMiguel Ángel RussoFútbol de ArgentinaBoca JuniorsTigre
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.