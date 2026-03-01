Tensión en Alajuelense: Tigo Sports expone en plena transmisión lo ocurrido con Ronaldo Cisneros

Ronaldo Cisneros fue el primer cambio en el partido entre Puntarenas y Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense evidenció en la derrota ante Puntarenas algunas situaciones que ponen a pensar a más de uno y que podrían ser producto de la misma frustración ante la crisis que vive el equipo en 2026.

No solo fue el fuerte cruce de palabras entre Alexis Gamboa y Ángel Zaldívar, cuando el defensor, que portaba la cinta de capitán, salió expulsado.

En plena transmisión del partido en Tigo Sports, el periodista José Ramírez reportó una situación que él vio, al igual que lo presenciaron los aficionados que se encontraban ahí.

“Hay una imagen: a los cinco minutos de finalizado el primer tiempo sale Ronaldo Cisneros del camerino y no se queda en la charla técnica del entretiempo.

”No se queda y se va directo a sentarse al banquillo manudo, mientras todo el resto de sus compañeros están en charla y precisamente es uno de los jugadores que va a salir”, detalló José Ramírez al aire.

Seguidamente, el comunicador reportó las variantes que hizo Óscar Ramírez, con las salidas de Ronaldo Cisneros y Guillermo Villalobos para darle paso a Ángel Zaldívar y Joel Campbell.

Después de eso, el periodista en cancha repitió al aire: “En particular, compañeros, en media charla técnica cuando el equipo está reunido en el camerino, salió Ronaldo Cisneros y lleva aproximadamente 10 minutos sentado en el banquillo, totalmente molesto”.

Lo que dijo José Ramírez lo complementó el otro periodista en cancha que estaba con él, Alonso García, al expresar que de hecho Ronaldo Cisneros seguía ahí, en el banquillo.

Sin embargo, en la Liga afirman que Ronaldo Cisneros sí estuvo presente en la charla del entretiempo y que en Facebook e Instagram, Tigo Sports hizo la corrección en el posteo, indicando que el mexicano “salió al inicio del segundo tiempo antes que sus compañeros”.

Alajuelense apenas contabiliza 9 puntos de 27 posibles, para un rendimiento bajísimo de 33,33%.

Nota de la redactora: Información actualizada a laas 10:59 a. m. con la posición de Alajuelense.