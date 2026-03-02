Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 9

Ya se jugó la primera vuelta del Torneo de Clausura 2026 y hay resultados y rendimientos de todo tipo.

Se completó la primera vuelta de la fase regular del Torneo de Clausura 2026 y el Club Sport Herediano marcha de líder con 19 puntos, una unidad por encima del Deportivo Saprissa.

¿Qué pasa con los demás equipos? Justamente para eso resulta oportuno tener a mano la tabla de posiciones, para múltiples fines.

Los de mayor rendimiento respiran con tranquilidad, a diferencia de quienes desde ya deben sacar calculadora, al nadar contra la corriente y estar en aprietos como Liga Deportiva Alajuelense.

O en esa lucha apremiante que se libra por la permanencia, entre Sporting y Guadalupe, con un margen de cinco puntos entre ellos.

Resultados de la jornada 9

Estos son los marcadores que se dieron en la jornada 9 del Torneo de Clausura 2026. (Unafut/Unafut)

La tabla del Torneo de Clausura 2026

Así se encuentra la tabla de posiciones del Torneo de Clausura 2026 al completarse la primera vuelta de la fase regular. (Unafut/Unafut)

La tabla acumulada de la temporada 2025-2026

Así se encuentra la tabla acumulada cuando ya se jugaron nueve fechas del Torneo de Clausura 2026. (Unafut/Unafut)

Goleadores en el Torneo Clausura 2026

Así marcha la tabla de artilleros, luego de disputadas 9 jornadas en el Torneo de Clausura 2026. (Unafut/Unafut)

Próxima jornada: habrá fútbol martes, miércoles y jueves