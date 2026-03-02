Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 9

Se completó la primera vuelta de la fase regular del Torneo de Clausura 2026 y el Club Sport Herediano marcha de líder con 19 puntos, una unidad por encima del Deportivo Saprissa.
¿Qué pasa con los demás equipos? Justamente para eso resulta oportuno tener a mano la tabla de posiciones, para múltiples fines.
Los de mayor rendimiento respiran con tranquilidad, a diferencia de quienes desde ya deben sacar calculadora, al nadar contra la corriente y estar en aprietos como Liga Deportiva Alajuelense.
O en esa lucha apremiante que se libra por la permanencia, entre Sporting y Guadalupe, con un margen de cinco puntos entre ellos.
Resultados de la jornada 9
La tabla del Torneo de Clausura 2026
La tabla acumulada de la temporada 2025-2026
Goleadores en el Torneo Clausura 2026
Próxima jornada: habrá fútbol martes, miércoles y jueves
|Día
|Partido
|Hora
|Canal
|Martes 3 de marzo
|Alajuelense vs. Cartaginés
|8 p. m.
|FUTV
|Miércoles 4 de marzo
|Pérez Zeledón vs. Liberia
|4 p. m.
|FUTV
|Miércoles 4 de marzo
|Puntarenas FC vs. San Carlos
|7 p. m.
|Tigo Sports
|Miércoles 4 de marzo
|Guadalupe vs. Herediano
|8 p. m.
|FUTV
|Jueves 5 de marzo
|Saprissa vs. Sporting
|8 p. m.
|FUTV