Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 9

Vea cómo se encuentra la tabla de posiciones y la acumulada al completarse la primera vuelta del Torneo de Clausura 2026

Por Fanny Tayver Marín
Ya se jugó la primera vuelta del Torneo de Clausura 2026 y hay resultados y rendimientos de todo tipo.
(Jorge Navarro, Rafael Pacheco, Prensa Alajuelense y Prensa Cartaginés/Jorge Navarro, Rafael Pacheco, Prensa Alajuelense y Prensa Cartaginés)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

