Skater latinoamericano hace historia con descenso de 70 metros en la rampa más grande del mundo

Un ícono del skate latinoamericano descendió 70 metros desde un edificio en Brasil y rompió el récord mundial. Vea el impresionante video de la hazaña

Por O Globo / Brasil / GDA
Una hazaña histórica en el skate latinoamericano rompió récord mundial con un descenso desde la fachada de un edificio en Brasil.
Una hazaña histórica en el skate latinoamericano rompió récord mundial con un descenso desde la fachada de un edificio en Brasil. (O Globo/O Globo)







