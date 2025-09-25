Skater latinoamericano hace historia con descenso de 70 metros en la rampa más grande del mundo

Una hazaña histórica en el skate latinoamericano rompió récord mundial con un descenso desde la fachada de un edificio en Brasil.

El hexacampeón mundial de skate Sandro Dias, conocido como Mineirinho, regresó a la actividad a los 50 años para alcanzar un nuevo récord.

El brasileño descendió 70 metros en la rampa más grande del mundo, instalada en la fachada del Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), en Porto Alegre.

El descenso ocurrió este jueves. El deportista logró la marca en su cuarta tentativa tras iniciar con descidas de 55 y 60 metros.

“Llegué a mi límite, creo que me detendré aquí, porque ya era muy bueno. Sabemos que hay muchos factores que influyen en todo esto: primero, la rampa, algo inédito. (Para subirla) es una mezcla de alta velocidad, fuerza G y las condiciones meteorológicas, ya que hace mucho viento. En esta ocasión, casi me detengo allí un rato, porque hacía mucho viento y era peligroso”.

En la tercera bajada superó el récord mundial con 65 metros y alcanzó una velocidad de 95 km/h. Luego decidió arriesgarse a la altura máxima y logró la histórica marca de 70 metros. Después de ese logro, resolvió no volver a intentarlo.

Dias señaló que la experiencia exigió superar el viento fuerte, la fuerza G y la velocidad extrema. Reconoció que la seguridad de la rampa y su preparación le permitieron enfrentar el reto.

El tiempo de recuperación entre cada bajada fue de aproximadamente 20 minutos, ya que debía subir al edificio en ascensor, escaleras y descender de rapel hasta la plataforma de salida.

El brasileño entrenó durante la semana para cumplir el objetivo. El plan contemplaba hasta cuatro intentos con supervisión de jueces del Guinness World Records, quienes validaron la marca.

Mineirinho es una figura histórica del skate. Fue el tercer atleta en el mundo en ejecutar la maniobra 900°, el primero en lograrla dentro de una línea de competencia.

Ganó seis campeonatos mundiales, obtuvo oro en los X Games 2006 y fue incluido en el Action Sports Hall of Fame en 2012. En 2019 realizó otra acción icónica al descender 30 metros en el Puente Estaiadinha, en São Paulo.

Como parte del acuerdo por el uso del espacio público en Porto Alegre, Red Bull se comprometió a construir dos pistas de skate para fomentar la práctica del deporte.

