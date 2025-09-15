Kenneth Tencio ganó bronce al hacer lo que nunca nadie antes hizo en el BMX Freestyle

Kenneth Tencio celebró su gran actuación en Perú, la cual le dio el tercer lugar de la competencia.

El rider costarricense Kenneth Tencio logró la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle, realizado en Perú. Pero, además de este logro, el nacional ejecutó un “World First”, lo que significa que realizó un truco jamás antes ejecutado en una competencia oficial de BMX Freestyle.

Gracias a esto, el nombre del costarricense se destacó como uno de los más sobresalientes de la competencia.

“Estoy muy feliz de haber podido aportar un truco nuevo al deporte y dejar el nombre de Costa Rica en lo más alto. La competencia fue durísima y el nivel, increíble, pero este logro me motiva aún más para lo que viene”, expresó el deportista en un comunicado de prensa.

En cuanto al podio, Tencio fue superado por el actual campeón olímpico, el argentino José Torres, mientras que el segundo lugar fue para Maxim Chalifour, de Canadá. Torres obtuvo 92 puntos, Chalifour 91 y el nacional, 90.67.

El truco que ejecutó Tencio y con el que fue reconocido fue el “720 straight double barspin”.

Esta maniobra consiste en dos giros en el aire con la bicicleta, además de sumarle una doble vuelta al brazo de la manivela, eso sí estos últimos movimientos deben ser controlados y hacia la misma dirección, para finalizar cayendo hacia el frente.

A continuación utilizamos este truco hecho a nivel recreativo para ilustración de la maniobra:

Kenneth Tencio logró un cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mientras que no clasificó para la edición de 2024, lo cual fue un duro golpe.

“Caí en una depresión severa, en que incluso en cierto punto hasta pensé morir”, manifestó recientemente sobre el tema.

Tencio dijo que, posiblemente, las personas se preguntarían por qué alguien que tiene “prácticamente todo” y ha logrado cumplir sus sueños puede llegar a ese punto. Sin embargo, afirmó que en ese momento sintió que su vida había perdido el sentido.

Al final, el tico encontró la salida al mal momento y comienza a recuperar la sonrisa en el deporte que tanto ama.