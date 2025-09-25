Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega el partido

Argentina y España disputarían la Finalissima en marzo de 2026, si España confirma su disponibilidad en la ventana FIFA.

La selección campeona de América y la ganadora de la Eurocopa tienen pendiente un duelo desde hace tiempo. Una ventana de FIFA ya ofrece una opción concreta.

Argentina y España podrían enfrentarse en marzo de 2026 por la Finalissima, un torneo oficial que reúne a los campeones de América y Europa.

La Conmebol ya estableció una posible fecha: entre el 23 y el 31 de marzo del próximo año. Esa ventana corresponde al primer periodo FIFA del calendario internacional.

La realización del partido depende exclusivamente de la agenda de España, que aún no ha confirmado su disponibilidad. Sin embargo, la posibilidad de un aplazamiento resulta lejana, ya que la selección ibérica lidera su grupo clasificatorio al Mundial y no necesitaría disputar un repechaje.

Cómo llegaron Argentina y España a esta Finalissima

Argentina logró su clasificación al torneo tras coronarse campeón de América en 2024. En la final, venció a Colombia por 1 a 0 con un gol de Lautaro Martínez, quien también fue el máximo goleador del certamen con cinco anotaciones. La albiceleste ganó cinco partidos, empató uno y recibió solo un gol en contra.

España, por su parte, ganó la Eurocopa 2024, disputada en Alemania. En la final, superó 2 a 1 a Inglaterra en el estadio Olímpico de Berlín. Nico Williams y Mikel Oyarzabal anotaron los goles de la victoria. El equipo inglés empató transitoriamente por medio de Cole Palmer.

La selección argentina y España jugarán la Finalissima por haberse consagrado en la Copa América y Eurocopa, respectivamente. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación)

Antecedentes entre Argentina y España

Ambas selecciones se enfrentaron en 14 ocasiones, con seis triunfos para cada una y dos empates. De esos encuentros, 13 fueron amistosos. El único partido oficial ocurrió en el Mundial de Inglaterra 1966, donde Argentina ganó 2 a 1 con dos goles de Luis Artime.

El último duelo entre ambos equipos fue en 2018, con una contundente victoria de España por 6 a 1.

Qué es la Finalissima

La Finalissima surgió como sucesora de la Copa Artemio Franchi, una competencia que enfrentaba a los campeones de la Eurocopa y la Copa América.

Bajo el nuevo formato, se celebró por primera vez el 1.° de junio de 2022. En esa ocasión, Argentina venció 3 a 0 a Italia con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo solo dos ediciones. La primera fue el 21 de agosto de 1985, con triunfo de Francia 2 a 0 sobre Uruguay. La segunda ocurrió el 24 de febrero de 1993, cuando Argentina se impuso a Dinamarca en penales, tras un empate 1 a 1. Fue el último título de Diego Armando Maradona con la albiceleste.

