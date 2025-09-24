Vea el impresionante gol que le da la vuelta al mundo

El Torneo BetPlay vivió un momento viral tras el gol de Yacer Ariza desde media cancha en la victoria del Inter Palmira.

El Inter Palmira superó 2-0 al Atlético Huila en la fecha 11 del Torneo BetPlay 2025-II, pero la victoria quedó en segundo plano tras una jugada que captó la atención internacional.

El partido se resolvió temprano. Johan Arango abrió el marcador al minuto 2.

Sin embargo, el momento más destacado llegó al minuto 23, cuando Yacer Ariza sorprendió con un gol desde antes de la media cancha.

LEA MÁS: ¿Se perdieron este golazo? Si ya lo vio, disfrútelo otra vez; y si no lo había visto, ¡enloquezca!

El remate partió con potencia desde un tiro libre y culminó en un gol que rápidamente se hizo viral en redes sociales y plataformas deportivas.

La anotación de Ariza aseguró el triunfo del Inter Palmira, que alcanzó los 18 puntos y se mantuvo en la sexta posición de la tabla del todos contra todos. En contraste, Atlético Huila quedó con 15 unidades, en riesgo de salir del grupo de los ocho clasificados.

¡IMPRESIONANTE GOLAZO DESDE MITAD DE CANCHA DE @InterPalmira POR MEDIO DE YACER ARIZA! #ELTORNEOxWIN 🔵⚽🔥 pic.twitter.com/OjQ3WZU2qi — Win Sports (@WinSportsTV) September 23, 2025

La jugada ha sido compartida por medios y usuarios de diferentes partes del mundo, destacando el nivel técnico y la audacia del futbolista. La acción se considera uno de los goles más espectaculares del torneo hasta el momento.

LEA MÁS: La cámara de una mujer es tragada por un tiburón y las imágenes del interior de su boca son impactantes

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.