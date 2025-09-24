Puro Deporte

Vea el impresionante gol que le da la vuelta al mundo

Golazo desde media cancha en el Torneo BetPlay sorprende al mundo y da la victoria a Inter Palmira

EscucharEscuchar
Por Fútbol Red/GDA/Colombia
El Torneo BetPlay vivió un momento viral tras el gol de Yacer Ariza desde media cancha en la victoria del Inter Palmira.
El Torneo BetPlay vivió un momento viral tras el gol de Yacer Ariza desde media cancha en la victoria del Inter Palmira. (Screenshot/X/Screenshot/X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCGolBetPlayInter Palmira

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.