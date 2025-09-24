Ciencia

La cámara de una mujer es tragada por un tiburón y las imágenes del interior de su boca son impactantes

Un tiburón se tragó una cámara durante un buceo en Bahamas y el resultado fue un video impactante grabado desde su interior

Por O Globo / Brasil / GDA
Una cámara tragada por un tiburón grabó imágenes únicas desde su interior durante una inmersión en Bahamas.
Una cámara tragada por un tiburón grabó imágenes únicas desde su interior durante una inmersión en Bahamas. (O Globo/Reproducción/Instagram (@andrea_ramos_nascimento)/O Globo/Reproducción/Instagram (@andrea_ramos_nascimento))







