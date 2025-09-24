La cámara de una mujer es tragada por un tiburón y las imágenes del interior de su boca son impactantes

Una cámara tragada por un tiburón grabó imágenes únicas desde su interior durante una inmersión en Bahamas.

Un tiburón tigre mordió y se tragó una cámara submarina durante un tour de buceo en Bahamas. El incidente permitió obtener una perspectiva inédita desde el interior del animal. El registro fue publicado en Instagram.

La filmación ocurrió en Tiger Beach, un famoso punto de buceo donde se observan tiburones tigres.

Durante el viaje, el guía colocó la cámara dentro de la caja que transportaba los peces usados para atraer a los animales. En medio de la actividad, uno de los tiburones confundió el dispositivo con alimento y lo abocó.

Las imágenes captadas muestran el interior de la boca del tiburón, incluyendo sus paredes internas y sus dientes.

En ciertos momentos, el lente logró enfocar el exterior desde la perspectiva de la mandíbula, lo que generó una sensación visual cercana a un “POV” (point of view) desde dentro del depredador.

Finalmente, el tiburón escupió la cámara al percatarse de que no era comestible.

El responsable del video, Pedro Yan, explicó que no se trata de un hecho inusual. Relató que en otras ocasiones, tiburones también han atrapado cámaras de buceo.

Pedro Yan dirige una escuela de buceo en Okinawa, Japón, desde hace casi 10 años. Además de ofrecer cursos en esa isla, organiza viajes de buceo a destinos como Bahamas, Maldivas, Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas y México.

La cámara recuperada fue la que captó las imágenes que se viralizaron en redes sociales.

