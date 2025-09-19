Viva

Exlocutor de radio australiano que desapareció tras salir a pescar fue capturado y devorado por un cocodrilo

Informe revela que Roman Butchaski fue devorado por un cocodrilo tras desaparecer pescando en Australia; su cuerpo nunca fue hallado

Por O Globo / Brasil / GDA
Roman Butchaski desapareció pescando solo en Queensland; forense confirmó que fue devorado por un cocodrilo.
Roman Butchaski desapareció pescando solo en Queensland; forense confirmó que fue devorado por un cocodrilo. (O Globo/O Globo)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

