Exlocutor de radio australiano que desapareció tras salir a pescar fue capturado y devorado por un cocodrilo

Un exlocutor de radio australiano, identificado como Roman Butchaski, fue devorado por un cocodrilo tras desaparecer mientras pescaba en Queensland, Australia. Así lo concluyó un informe forense publicado tras más de dos años de investigaciones.
El incidente ocurrió en el río Olive, una zona conocida por la presencia de estos reptiles. Según el dictamen presentado por la forense Christine Roney, existe una alta probabilidad de que Butchaski haya entrado al agua y sido capturado por un cocodrilo. Su cuerpo nunca fue recuperado.
La investigación indicó que dos cocodrilos fueron observados en las semanas previas a la desaparición. La forense señaló que, ante la ausencia total de rastros del hombre durante las labores de búsqueda, resulta probable que el reptil haya causado su muerte.
Butchaski, también conocido como Butch, era un pescador experimentado y solía practicar esta actividad en zonas de difícil acceso. Según el informe, la forma en que pescaba lo llevaba a acercarse a orillas, cruzar árboles caídos y bordear barrancos, lo cual aumentaba el riesgo de ataque por cocodrilos.
El exradialista, quien había conducido un programa de pesca en la emisora 2GB de Sídney, salió solo esa mañana desde el campamento Bramwell Station. Cuando no regresó, se activó una alerta por desaparición durante la noche, según ABC News.
