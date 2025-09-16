Puro Deporte

Campeona de patinaje muere atropellada por un camión mientras andaba en bicicleta

Julia Marie Gaiser, tricampeona de patinaje artístico en Austria, murió tras ser embestida por un camión mientras usaba un carril exclusivo para ciclistas

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
La tricampeona de Austria murió tras ser embestida por un camión mientras usaba el carril exclusivo para bicicletas en Salzburgo.
La tricampeona de Austria murió tras ser embestida por un camión mientras usaba el carril exclusivo para bicicletas en Salzburgo. (FB/@Julia Marie Gaiser /FB/@Julia Marie Gaiser)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCampeonaPatinajeJulia Marie Gaiser
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.