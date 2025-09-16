Campeona de patinaje muere atropellada por un camión mientras andaba en bicicleta

La tricampeona de Austria murió tras ser embestida por un camión mientras usaba el carril exclusivo para bicicletas en Salzburgo.

El mundo del deporte internacional lamentó la muerte de Julia Marie Gaiser, tricampeona de patinaje artístico en Austria, quien falleció tras ser atropellada por un camión cuando montaba bicicleta en un carril exclusivo.

El hecho ocurrió el jueves anterior en la ciudad de Salzburgo, Austria, lugar donde la joven de 23 años, nacida en Bresanona (Italia), cursaba estudios universitarios.

Según los reportes iniciales, Gaiser se desplazaba en bicicleta por una vía exclusiva para ciclistas, cuando un camión ingresó a la zona y la arrolló. Los servicios médicos llegaron al lugar para auxiliarla, sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

El conductor del vehículo pesado, un hombre de 46 años, fue sometido a una prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa.

Las autoridades de Salzburgo abrieron una investigación para determinar las circunstancias del accidente, según el Diario Marca.

La deportista comenzó a entrenar cuando tenía alrededor de 8 años, mientras que la mayoría de sus compañeras lo hacían desde los 4 o 5 años.

A pesar de ello, se convirtió en una promesa del patinaje europeo y logró ser campeona nacional de Austria en los años 2023, 2024 y 2025.

Durante un tiempo también integró la selección nacional de Italia, país donde nació.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.