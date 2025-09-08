Joven promesa surfista murió a los 12 años tras enfrentar un cáncer cerebral

Zion Brocchi murió a los 12 años y conmovió al surfe portugués por su carrera precoz y su lucha contra el cáncer

Zion Brocchi, uno de los talentos emergentes más prometedores del surf portugués, murió a los 12 años el pasado sábado 6 de setiembre.

El menor enfrentaba un cáncer en el cerebro, informaron medios locales como Record y Magg.

LEA MÁS: Surfista Mikela Castro está intratable en Panamá y se prepara para el más importante torneo de la región

La confirmación la dio su madre, quien agradeció el apoyo recibido y señaló que su hijo había dejado una huella. En plataformas digitales, miles de seguidores compartieron mensajes de admiración y cariño.

La asociación nacional de surfistas lamentó la pérdida. Indicaron que el menor era visto como una figura con proyección en la disciplina y que su fallecimiento había tocado profundamente a la comunidad.

El joven creció en un entorno ligado al mar, ya que su madre trabajaba como instructora de surf. A los tres años comenzó a practicar el deporte y a los ocho ya participaba en competencias oficiales.

En 2024, ganó el campeonato regional Sub-12 masculino en uno de los circuitos más destacados del país, consolidándose como un talento emergente en su categoría.

Tras conocerse su muerte, se multiplicaron los homenajes. Algunos usuarios destacaron la alegría y determinación del niño, mientras otros señalaron que su legado seguirá inspirando a futuras generaciones.

Zion Brocchi murió a los 12 años y conmovió al surfe portugués por su carrera precoz y su lucha contra el cáncer. (O Globo/O Globo)

LEA MÁS: Así va la tabla de posiciones de las selecciones de Centroamérica en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.