Joven promesa surfista murió a los 12 años tras enfrentar un cáncer cerebral

Excampeón Sub-12 de surf portugués falleció a los 12 años tras luchar contra un cáncer cerebral. Participaba en competencias desde los ocho años

Por O Globo / Brasil / GDA
Zion Brocchi murió a los 12 años y conmovió al surfe portugués por su carrera precoz y su lucha contra el cáncer
Zion Brocchi murió a los 12 años y conmovió al surfe portugués por su carrera precoz y su lucha contra el cáncer







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA).

