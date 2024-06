Wílmer López sobre Brasil: ‘No hay que tenerles temor’

El exmundialista Wílmer Pato López da un consejo a los jóvenes jugadores de la Selección de Costa Rica que se enfrentarán a Brasil en su debut en la Copa América.

López subrayó la importancia de no ver a los jugadores brasileños como invencibles. “Son once contra once dentro de la cancha, son personas que se cansan y sufren golpes. No son de acero. No hay que tenerles temor, hay que hacerlos sufrir y respetar”, afirmó.

López recordó cómo, en 2002, el equipo costarricense se preparó para enfrentarse a estrellas como Ronaldo Nazario, Rivaldo y Ronaldinho, viéndolos como seres humanos normales. “Lo que hicimos fue verlos como seres humanos normales. Simplemente son de un país muy tradicional en el fútbol, pero ellos igual deben correr, meter, defender. Entonces esto pasa más por la confianza de los nuestros y que sepan que se puede”, recalcó López.

La Selección de Costa Rica abrirá su participación en la Copa América contra Brasil el próximo lunes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.