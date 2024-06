Tres mundialistas de Corea y Japón 2002 dan consejos para faltarle el respeto a Brasil

Gustavo Alfaro contó de forma jocosa cómo vio a los jugadores de la Selección de Costa Rica compartiendo un juego de PlayStation, en el que muchos querían utilizar a Vinicius Jr., figura del Real Madrid y de la selección de Brasil, rival tico en el debut en la Copa América el próximo lunes.

“Bueno, ahora a la realidad, porque lo van a enfrentar”, dijo el timonel patrio. Sin embargo, está claro que para muchos de los actuales seleccionados jugar frente a la Canarinha representa tener al frente a jugadores que solo en videojuegos podían ver: figuras del Madrid, Barcelona, PSG, entre otros clubes de primer nivel.

Lo que vivirán jóvenes como Haxell Quirós, Patrick Sequeira, Jeyland Mitchell, Orlando Galo, Álvaro Zamora, Andy Rojas, Warren Madrigal, entre otros, se asemeja a lo que afrontó la histórica selección de Costa Rica en 2002.

Aquel equipo liderado por Alexandre Guimaraes enfrentó a Brasil en la Copa del Mundo y, aunque perdió 5-2, para la FIFA hizo el mejor partido de ese Mundial, además de que estuvo muy cerca de conseguir el 3-3 momentáneo.

La Selección de Costa Rica viajó el domingo a Los Ángeles, donde se concentra de cara al debut en Copa América frente a Brasil. (Prensa Fedefútbol)

Entre las similitudes que tenía esa Costa Rica con la actual está que la mayoría del plantel jugaba en el ámbito local y también tenía figuras en ascenso como Gilberto “Tuma” Martínez, Carlos Castro y Winston Parks. Aunque sí contaba con una dosis de experiencia que la actual generación no posee.

Ante esto, tres exmundialistas del 2002 aconsejan a la Costa Rica de hoy, en pleno cambio generacional abrupto.

Para Wílmer “Pato” López es esencial que el jugador costarricense entienda que el brasileño es un ser humano como cualquier otro.

LEA MÁS: Orlando Galo confiesa cuál es su razón para conocer la ‘Ciudad del pecado’ durante la Copa América

“Como se dice, son once contra once dentro de la cancha, son personas como cualquiera que se cansan, les duele un golpe. No son de acero. Yo creo que no hay que tenerles temor y hay que hacerlos sufrir, hay que hacerse sentir, respetar. Andar detrás de la pelota a cualquier jugador le molesta. Pues yo lo que diría es que los incomoden”, aseguró.

Wílmer recordó que en el camerino, previo al duelo contra Brasil en el 2002, se habló de plantarle cara a Ronaldo Nazario, Rivaldo, Ronaldinho, Cafú y compañía.

“Lo que hicimos fue verlos como seres humanos normales. Simplemente son de un país muy tradicional en el fútbol, pero ellos igual deben correr, meter, defender. Entonces esto pasa más por la confianza de los nuestros y que sepan que se puede”, recalcó.

Por su parte, Luis Marín hizo un llamado a hacer un planteamiento extraordinario, pero sobre todo a una aplicación perfecta. Para el actual entrenador de San Carlos, hay juegos en los que no hay derecho a fallar.

Marín recordó la presentación que hizo Costa Rica frente a Italia, en Brasil 2014.

“Una buena noche la puede tener cualquiera, pero sí se necesita una estrategia y un plan completamente desarrollado para contrarrestar individualidades. Este Brasil, por sus números, es claro que no es el mejor de la historia, pero tiene el factor uno a uno y para frenar esto hay que actuar de otra forma y grupal”, puntualizó.

El norteño hizo un llamado a tener equilibrio independientemente del resultado.

“El cuerpo técnico ya vivió estos procesos. Tenemos que tener equilibrio, si logramos ganarle a Brasil no quiere decir que el fútbol de Costa Rica se arregló y es el mejor del mundo. Igual, si se pierde tampoco hay que enloquecer. El proceso debe continuar porque hay que tener claro que, a diferencia del 2002, este proceso viene apenas comenzando”, detalló.

LEA MÁS: Brandon Aguilera sigue el consejo del entrenador de Rafael Nadal para sortear las críticas en la Selección Nacional

Hernán Medford resumió lo que para él es determinante contra este tipo de adversarios:

“Que se la crean es trascendental. Si los jugadores están ahí es porque tienen condiciones, tienen que creérsela y deben sacar todo para buscar el resultado positivo”.

Entre los duelos individuales que más llaman la atención del Costa Rica - Brasil está el que podrían protagonizar Gerald Taylor o Haxell Quirós contra Vinicius. También, por el otro sector, Joseph Mora o Ariel Lassiter ante Rodrygo.

La Selección de Costa Rica abre su andadura contra Brasil el lunes. Luego, el 28 de junio se las verá ante Colombia y cerrará el 2 de julio en un mano a mano contra Paraguay.