Brandon Aguilera sigue el consejo del entrenador de Rafael Nadal para sortear las críticas en la Selección Nacional

Los juegos de la Selección Nacional ante Uruguay (0-0) y en el arranque de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026 ante San Cristóbal y Nieves (4-0) y Granada (3-0) dejaron dudas en el accionar de Brandon Aguilera, volante del Nottingham Forest.

Los servicios hacia atrás por momentos incomodaron a los aficionados, por lo que los silbidos no se hicieron esperar. Ante Uruguay, el volante naranjeño fue titular; frente a San Cristóbal, ingresó de cambio en el minuto 54, en lugar de Jefferson Brenes.

En el duelo ante Granada, Aguilera volvió a ser estelar y fue el precursor de la acción del gol de Manfred Ugalde, con un servicio milimétrico que el atacante aprovechó para abrir la cuenta ante los caribeños.

Pese a las críticas, Brandon Aguilera no se inmuta, se siente tranquilo, y lo más importante para él es que cuenta con el apoyo y la confianza del entrenador Gustavo Alfaro para enfrentar la Copa América. La Tricolor debutará el próximo lunes 24 de junio, cuando se mida a Brasil a las 7 p. m. en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos.

LEA MÁS: Brandon Aguilera vivió en el galerón de un cafetal la emoción del triunfo de Costa Rica sobre Uruguay en Brasil 2014

Brandon reflexionó sobre su situación: “Por ejemplo, su jefe le dice cómo hacer su trabajo. Mi entrenador me dice cómo hacer el mío. Desde ese punto de vista estoy muy tranquilo. Tengo que seguir aprendiendo, luchando cada día para seguir creciendo y poner mi granito de arena para que al final se consiga la victoria. Como lo decía Toni Nadal, el entrenador de Rafael Nadal: a los buenos jugadores se les exige más, por lo que yo soy el primero en exigirme”.

Brandon Aguilera se entrenó con la Selección Nacional este lunes 17 de junio en las canchas de El Dignity Sport Park, que pertenece al LA Galaxy en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Cortesía: Fedefutbol

Brandon Aguilera cuenta con la confianza de Gustavo Alfaro

El volante, oriundo de Naranjo de Alajuela, explicó que ante Granada se sintió con más confianza y pudo efectuar los movimientos que le pide el técnico Alfaro en los compromisos, más allá de los que visualizan la prensa y los aficionados.

“El técnico me pide ser efectivo en los pases, ser una opción para los compañeros al recibir el balón. Muchas personas me lo decían después del partido contra San Cristóbal, que jugaba para atrás, por lo que las personas se desesperan y empiezan a chiflar, pero es parte del juego. Él (Alfaro) les dice pases tontos (pases para atrás) para atraer a los rivales y jugar hacia adelante después, para que queden los espacios y los compañeros los puedan aprovechar”, explicó Aguilera.

El volante que se formó en las ligas menores de Carmelita declaró que son situaciones con las cuales debe lidiar, pero al tener la confianza del técnico y saber qué es lo que se quiere en la cancha, está tranquilo y solo se concentra en el partido.

LEA MÁS: Anotación de la Selección de Costa Rica fue un desahogo para Brandon Aguilera y Manfred Ugalde

“La única crítica que escucho es la de mi entrenador. Es la crítica que me va a hacer crecer. Trabajo sobre esa crítica que él me haga. No puedo controlar lo que diga la gente. El fútbol es así: hoy estás arriba, mañana abajo. Si hago un gol en el minuto dos contra Brasil, todos van a decir que soy un crack. Así es el fútbol y de esa manera se debe entender”, añadió Aguilera.

Para el volante de 20 años, quien cumplirá 21 el 28 de junio, día en que la Sele se mida a Colombia por el segundo juego del Grupo D en el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona, Estados Unidos, el apoyo de su familia le da la estabilidad emocional para enfrentar el reto de estar en la representación patria en la Copa América.

“Nos vamos a enfrentar a equipos top, jugadores de primer nivel. Nos tenemos que preparar muy bien. La Selección es un grupo muy unido, el ambiente es muy bonito y en lo personal espero dar lo mejor por el bien de la Selección Nacional”, manifestó Aguilera.