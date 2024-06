Orlando Galo confiesa cuál es su razón para conocer la ‘Ciudad del pecado’ durante la Copa América

No es que Orlando Galo sea un apostador compulsivo o que le guste la fiesta, y por esa razón quiera conocer una de las ciudades más famosas de los Estados Unidos.

El deseo del mediocampista de la Selección Nacional de estar en la llamada “Ciudad del pecado”, como se conoce a Las Vegas, Nevada, es porque quiere hacer historia en la Tricolor y avanzar a la segunda ronda de la Copa América, donde el cuadro patrio comparte grupo con Brasil, Colombia y Paraguay.

Aunque Galo y la representación patria posiblemente tengan todas las apuestas en contra para su partido de debut el próximo 24 de junio frente a los brasileños, el aguerrido futbolista oriundo de Jacó confía en que la juventud del grupo y el deseo de trascender puedan marcar la diferencia.

“Lo conversé con los compañeros. Quiero pasar a la segunda ronda y hacer un buen papel con la Selección para conocer Las Vegas, donde jugaríamos la segunda fase. Claro que no es por el tema de las fiestas o el ambiente de la ciudad. Es porque todos deseamos lograr algo importante y queremos avanzar, a pesar de tener un grupo muy complicado, con rivales de mucho peso, pero que también nos van a enseñar bastante”, comentó.

Orlando, quien también sueña con ser legionario, admite que un torneo tan importante es la oportunidad para mostrarse ante los ojos del mundo, que estarán pendientes del accionar de Costa Rica.

“Vamos a seguir trabajando para que se nos dé la oportunidad de salir al extranjero. Estamos convencidos de que podemos hacer una buena Copa América. Hemos estado entrenando muy fuerte durante muchas horas y hay mucha confianza en la labor del cuerpo técnico. Muchos creen que por la juventud del grupo no podemos competir. Lo mismo decían en el repechaje ante Honduras; sin embargo, clasificamos y esperamos hacer las cosas de la mejor manera”, reiteró Galo.

Orlando Galo, el eje de la Selección Nacional

Precisamente el liderazgo y la entrega del volante en la Selección Nacional son incuestionables; partido a partido demuestra por qué el técnico Gustavo Alfaro le tiene confianza en la Tricolor.

Su titularidad está avalada por su determinación al disputar cada balón y los tres goles en la era de Alfaro. Le anotó a Honduras, por el repechaje a la Copa América, y un doblete frente a San Cristóbal y Nieves, en el arranque de la eliminatoria mundialista, lo que lo convierte en uno de los referentes de la escuadra patria que debutará en el torneo continental de naciones.

Orlando disputa su segunda eliminatoria mundialista y su ausencia en la Copa del Mundo de Qatar 2022 se debió a un resultado positivo adverso por el cual tuvo que cumplir un castigo de un año. No obstante, pese al amargo momento, volvió más fuerte y dispuesto a ser protagonista.

“La corta experiencia que tengo fue la que me dieron los jugadores que estaban anteriormente, como Celso (Borges), Bryan (Ruiz), y (Yeltsin) Tejeda, quienes me guiaron y me aconsejaron muy bien. Además, es mi segunda eliminatoria, donde intento hacer muy bien las cosas. Tengo la confianza porque siempre estuve de la mano de Dios y traté de hacer las cosas bien”, manifestó Galo.

En la actual era del seleccionador de nacionalidad argentina, el mediocampista defensivo del Herediano es el eje del centro del campo y compartió con jugadores como Jefferson Brenes y Brandon Aguilera, con quienes aseguró sentirse bien.

“Jugué con muchos, hemos rotado el medio campo, no solo en la actual Selección Nacional, sino también en el anterior proceso. Todos nos sentimos cómodos en los entrenamientos y en los partidos, más allá del jugador que esté. La intención siempre será hacer las cosas mucho mejor”, comentó Galo.