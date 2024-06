Orlando Galo: ¿Dónde estabas cuando Costa Rica venció a Uruguay en Brasil 2014?

El volante del Herediano Orlando Galo apenas tenía 13 años cuando la Selección de Costa Rica derrotó 3-1 a Uruguay el 14 de junio de 2014, en el debut en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Aunque le hubiese gustado celebrar con todos sus amigos, la responsabilidad en el fútbol ya era parte de su vida a tan corta edad.

Una década después, Orlando juega su segunda eliminatoria mundialista y, tras no poder asistir a Catar 2022 debido a una sanción por un resultado positivo adverso en el control antidopaje, hoy es figura de la Tricolor dirigida por el entrenador argentino Gustavo Alfaro. Su sueño de emular a sus ídolos de infancia aún está latente.

LEA MÁS: Brandon Aguilera: ¿dónde estabas cuando Costa Rica venció a Uruguay en Brasil 2014?

“Aquel día recuerdo que vi el partido con mis compañeros del colegio de Jacó. Yo era un joven y, después del triunfo de la Sele, nos íbamos a celebrar en el centro y por las calles de Jacó. Era un ambiente muy bonito. Era estudiante de octavo año y lo disfrutamos bastante”, recordó Galo.

Orlando Galo recuerda que tuvo que viajar desde Jacó hasta Alajuela, para entrenar con la Liga, el día en que Costa Rica derrotó a Uruguay en el Mundial de Brasil 2014. (Alonso Tenorio)

El hoy volante del Herediano confesó que precisamente aquel día no pudo celebrar como él hubiese querido, pues debía cumplir con las prácticas de su equipo.

LEA MÁS: Fernán Faerron: ¿dónde estabas cuando Costa Rica venció a Uruguay en Brasil 2014?

“En aquel entonces yo pertenecía a Alajuelense. Me acuerdo de que ese día tenía que ir a entrenar, por lo que fui un rato al centro, a ver a la gente celebrando, y después me fui a tomar el autobús para estar en el entrenamiento de la Liga. Siempre fue la constancia para mí, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación. Hasta fiestas de la alegría en la escuela me perdí para cumplir con los entrenamientos, pero 10 años después todo ese sacrificio dio sus frutos”, expresó Galo.