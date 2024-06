Uruguay vs. Costa Rica en vivo hace 10 años: Revivamos la historia y veamos los goles

La Selección Nacional de Costa Rica se agigantó al enfrentarse contra los grandes y fue la sensación del inolvidable Mundial de Brasil 2014. A diez años de la gesta, recordamos lo que pasó ese 14 de junio en el Estadio Castelão, en Fortaleza, cuando la Tricolor a cargo de Jorge Luis Pinto derrotó 3-1 a Uruguay, en un feliz debut de una Copa del Mundo que alegra el alma de la mayoría de ticos con tan solo recordarla.

Viajemos al pasado y, a partir de este momento, todo lo que leerá fue en tiempo real hace diez años, con las horas del 14 de junio de 2014. Una experiencia distinta, que vale la pena leer.

Recordar es vivir y más cuando se demostró que no hay imposibles, ni siquiera en el fútbol. Aquel día hubo gritos, emoción, lágrimas de felicidad y con ese en vivo que nos transporta al pasado. Podría volver a sonreír, tan solo con ver los goles de Joel Campbell, Óscar Duarte y Marco Ureña, luego de empezar perdiendo el juego con un penal cobrado por Edinson Cavani.

Para este ejercicio, recopilamos todas las notas web publicadas en nacion.com desde el día previo, con lo que dijo Jorge Luis Pinto hasta llegar al último artículo de la noche, cuando antes de irse a dormir, Paulo César Wanchope mostró la alegría de los ticos en el camerino. Y este “en vivo” de lo ocurrido hace diez años empieza ahí, por el final del día.

8:42 p. m.: Paulo Wanchope mostró la alegría de los ticos en el camerino tras vencer a Uruguay Copiado!

Paulo César Wanchope, jugador histórico de la Selección Nacional y hoy asistente del cuerpo técnico de Jorge Luis Pinto, utilizó su página oficial de Facebook para compartir con los aficionados la alegría que se vivió en el camerino de la Tricolor tras vencer a Uruguay.

En las imágenes, se puede ver cómo el espigado exdelantero funge como camarógrafo y comienza a saludar uno por uno a los jugadores ticos que formaron parte del gran triunfo ante los charrúas, que dejó a Costa Rica como líder del grupo D de Brasil 2014.

Incluso, Chope dedica la victoria de este sábado a toda la afición costarricense y menciona la palabra revancha en relación a la derrota que sufrió el cuadro Tricolor en las eliminatorias a Sudáfrica 2010, cuando los sudamericanos eliminaron a los ticos en un repechaje.

6:11 p. m.: Costa Rica es líder del Grupo de la Muerte tras la primera jornada Copiado!

El gol de Marco Ureña para el 3-1 sobre Uruguay también le valió a la Selección de Costa Rica el liderato del Grupo D al finalizar la primera jornada

Los ticos son los primeros en el “Grupo de la Muerte” gracias a una mejor diferencia de gol que los italianos, que vencieron 2-1 a Inglaterra.

Esto deja a los ingleses terceros y a los uruguayos en el último puesto, por lo que su duelo en la próxima jornada dejará a un equipo eliminado del Mundial. Los duelos serán el 19 de junio entre Uruguay e Inglaterra, y un día después será el de Costa Rica-Italia.

Marco Ureña anota el 3-1 de Costa Rica sobre Uruguay. (AFP) (GABRIEL BOUYS)

5:56 p. m.: The New York Times: ‘Costa Rica tuvo una actuación poderosa e impresionante’ Copiado!

El medio de comunicación estadounidense The New Times alabó la actuación de Costa Rica tras vencer 3-1 a Uruguay en el debut del Mundial Brasil 2014.

“Después de una mediocre primera mitad de ambos equipos, con un único gol de Uruguay de penal, Costa Rica tuvo una actuación poderosa e impresionante en la segunda mitad”, cita el texto.

Además, este sitio web destacó el juego del joven delantero Joel Campbell, quien marcó el tanto del empate y asistió a Marco Ureña para el tercer gol.

“Joel Campbell fue implacable. Crédito también para Cristian Gamboa, quien corrió por la banda derecha para perseguir una pelota que parecía haberse dado por perdida”, agrega la nota.

El New York Times hace alusión a que la Tricolor no será la Cenicienta del Grupo D.

“Todo el mundo dijo, cuando llegó el Grupo D -con Inglaterra e Italia y Uruguay-, que Costa Rica era el equipo a vencer para arrebatarle algunos puntos fáciles. Todo el mundo estaba equivocado”, añade.

El debut de Costa Rica en la Copa del Mundo dio de qué hablar.

5:44 p. m.: Jugadores de Costa Rica celebraron el triunfo en las redes sociales Copiado!

Los jugadores de la Selección de Costa Rica trasladaron la celebración de la victoria 3-1 sobre Uruguay hasta las redes sociales, donde han posteado fotos y agradecido el apoyo a los aficionados.

Desde la intimidad del camerino, el arquero Keylor Navas compartió una imagen en su cuenta de Twitter con la leyenda: “Nosotros SI creímos gracias a todos los q SI creyeron!!!”.

Joel Campbell, el mejor jugador del partido, expresó su alegría por el tirunfo sobre los charrúas: “Mucha felicidad por el gol y por la victoria pero aún nos quedan dos partidos ...vamos por más JC#”, escribió, además de compartir su gol y celebración en la red social de videos, Vine.

Bryan Ruiz, vestido con la camisa ‘9′ de Uruguay, no se quedó atrás y subió en su cuenta de Facebook una fotografía junto a Óscar Duarte y Joel Campbell, autores de dos de los tres goles.

“Orgulloso de mi SELE!!! orgulloso de Costa Rica!!!”, publicó.

Yeltsin Tejeda le dedicó el triunfo a todo Costa Rica: “Benditas alegrías que nos da el fútbol y esto apenas comienza ....Gracias Costa Rica va por ustedes!”.

4:29 p. m.: Crónica: Las agallas y el atrevimiento enamoran e ilusionan a Costa Rica Copiado!

Con agallas y mucho atrevimiento. Así Costa Rica; así se le demuestra al mundo que no somos pequeños y no tenemos miedo. Óscar Duarte, Joel Campbell y Marco Ureña marcaron tres golazos para quedar inmortalizados en la historia del fútbol tico, ese balompié que hoy enamora e ilusiona a toda una nación.

0-1 (23′): Cavani, de penal, tras falta de Júnior Díaz sobre Diego Lugano.

1-1 (54′): Joel Campbell, tras centro de Cristian Gamboa.

2-1 (57′): Óscar Duarte, centro de tiro libre de Christian Bolaños.

3-1 (84′): Marco Ureña, tras un pase largo de Campbell.

Lo gritan en Costa Rica, lo gritan en Brasil... La Sele dejó atrás todo el pesimismo para ponernos a soñar.

Uruguay, esa selección cargada de estrellas de talla mundial, salió hincado del Estadio Castelão, incapaz de domar, o siquiera detener, la ilusión tricolor.

No fue una gesta fácil. Los grandes triunfos, como este de un mágico sábado 14 de junio de 2014, no se consiguen sin su buena cuota de sudor y sufrimiento.

Pero desde el principio, desde esa corrida que Joel pegó al segundo minuto de juego, ya se advertía que Jorge Luis Pinto y sus dirigidos habían exorcizado el miedo de sus mentes.

La Tricolor se atrevió a tomarle el ritmo al partido, a llevar la bola, a evitar que los celestes se adueñaran de la cancha. No todo fue perfecto y por momentos las conexiones fallaban y parecía que faltaba profundidad al ataque. Mas no se sufría.

Al 14′, Diego Godín, ese mismo que le dio el título de España al Atlético de Madrid y que anotó en la final de la Liga de Campeones de Europa, marcaba. Por unos segundos que parecieron interminables se borraba la sonrisa. Apareció el sílbatero Felix Brych para anular el tanto por posición prohibida y devolver las cosas a la tensión del 0-0.

No duró mucho. Ocho minutos después, Diego Lugano caía, teatro incluido, en el área y conseguía que el germano le premiara con un penal. Efectivamente, Junior Díaz tomó la cintura del central, pero de igual forma cayó Giancarlo González poco después en el área contraria y nada pasó.

En fin, al 23′, Edinson Cavani, astro del multimillonario PSG francés, cobraba la pena máxima y sentenciaba la apertura del marcador. Keylor Navas adivinó que la pelota iba a su izquierda, pero no le alcanzó para desviar el potente remate.

Los ticos celebran el victorioso debut de Costa Rica en el Mundial Brasil 2014. (Credit Eyleen Vargas)

Encontrar el temple. Con el marcador en contra y el estadio repleto de charrúas contentos, no se arrugó la Sele. Ayudó mucho Joel, siempre inquieto y molesto.

También que Keylor, como todos esperaban, fue muralla en las pocas que le exigieron. Justo antes del descanso, Diego Forlán, el galardonado mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, disparaba y el desvío de Duarte hacía que la pelota saliera con veneno hacia el marco. Navas respondió con una desviada providencial que culminó en tiro de esquina.

A creer y soñar. Así llegó la complementaria. Para la historia quedará, si se llega a saber, lo que Pinto dijo en el camerino para los suyos salieran endemoniadamente convencidos de que el partido era suyo. Así fue, la Selección Nacional salió a ganar.

Al 50′, lo anunciaba Óscar Duarte en un tiro de esquina. Los defensas le perdieron la marca y él aprovechó para cabecear suelto frente al portero Fernando Muslera. Buen susto, pero la pelota fue directo a las manos del meta.

Al 54′, en medio de la fantasía y la franca incredulidad, llegó el empate en la emoción de una corrida inmortal, la de Cristian Gamboa, un centro largo y un golazo de remate cruzado del gigante Joel Campbell. Una imagen que se repetirá un millón de veces en las pantallas ticas, la de ese alegre negrito que puso a un país a gritar ¡gooooooollllll!!! Golazo.

Los seleccionados celebran el triunfo ante Uruguay. (EFE / Archivo LN) (SERGEY DOLZHENKO)

No se habían acabado los abrazos de explosiva alegría, ni se habían sentado los aficionados, cuando nuevamente tocabamos las puertas del cielo.

Al 57′, un país se paralizaba con el centro de tiro libre de Cristian Bolaños. Preciso, mortal, a la esquina donde más cuesta marcar y que los porteros pocas veces pueden tapar. Ya se había anunciado, pero los uruguayos no le creyeron. Duarte volvió a aparecer como un fantasma para alzar en su cabeza a Costa Rica y pasarle los temores a Uruguay. Un empate justo.

Sufrían los charrúas. Esos finalistas de la Champions, millonarios del PSG, estrellas cotizadas. Todos sufrían por igual ante las agallas y el atrevimiento de una Selección de Costa Rica que ya es inmortal.

Y es que no encontraban por donde darle vuelta al partido. Ya con el marcador a favor, Pinto les regaló la pelota, pero siempre se jugó en sus términos, esos en los que Navas aparecería solo como última opción, solo si antes lograban superar a una valiente e impasable defensa.

La Celeste se limitó a buscar el marco de la única forma que le permitió la Sele, la de táctica fija. Así tuvo una Cavani, el que infundía temor en la previa, al 69′, y Navas apareció para consolidar todo lo que se esperaba del mejor portero de la liga española.

Cuando más se desesperaba el rival, apareció el dardo mortal.

Fue Joel, otra vez Joel, siempre Joel... Un quite y el pase preciso para que el suplente Marco Ureña definiera con categoría ante el mancillado portero Fernando Muslera. Fina y paciente, la bola fue rodando a la esquina del marco para confirmarnos a todos los ticos que no estábamos soñando, debutamos ganando en el Mundial y con un enorme 3 a 1.

Así se espantó el temor y llegó la alegría. Celebra Costa Rica que la victoria es tuya.

Ya solo quedó agotar el reloj y ver a Maximiliano Pereira desquitar en una patada todos los dolores que Campbell les hizo pasar. En el cuarto minuto de reposición, el duro contención charrúa se fue expulsado.

Hombre a hombre de Costa Rica Copiado!

Keylor Navas: Solo fue exigido en dos intervenciones, pero le mostró a Forlán y Cavani por qué es el mejor portero de España. Casi se lleva el penal.

Giancarlo González: Buena actuación en el centro de la defensa. Es líder y cumple, no pasó aprietos y supo incomodar y jalar marca en la táctica fija.

Michael Umaña: Cumplió junto al resto de la zaga, si bien en el primer tiempo fue uno de los que se vio más apurado por el rival.

Óscar Duarte: Partidazo del central. Cumplió a cabalidad en la zaga y sorprendió a los uruguayos, que nunca esperaron que él fuera el destino de los centros.

Cristian Gamboa: Siempre de los mejores de la Sele. Lo hizo sufrir Rodríguez en la inicial, pero poco a poco le fue ganando el pulso y de sus piernas nació el empate.

Júnior Díaz: Sufrió en la inicial, pero siempre supo apoyar a los centrales y creció con el equipo. En el penal pierde la marca y por eso agarra a Lugano de la cintura.

Celso Borges: Incansable para recuperar y supo subir para crear ofensiva. Un gran trabajo de sacrificio y es él quien marca los tiempos y administra el balón.

Yeltsin Tejeda: Un partidazo del contención, con una gran recuperación. Incansable para buscar la pelota y multiplicarse en la mediacancha.

Christian Bolaños: Si bien le costó la primera mitad, cuando menos atacabamos, de sus botines salió el centro del segundo gol.

Bryan Ruiz: Fue quizá el que menos lució, ahogado por la presión rival. Como el resto del equipo, su labor mejoró a pocos.

Joel Campbell: Qué decir del mejor jugador del partido. Como se dice popularmente: los uruguayos van a soñar con él. Un golazo, una asistencia e imparable con el balón.

Cambios:

José Miguel Cubero (Tejeda, al 74′): Entró a suplir a un jugador totalmente agotado y meter la misma intensidad en la media.

Marco Ureña (Ruiz, al 83′): Entró y un minuto después metió el gol. Hizo lo que todos sabíamos que iba a hacer, recibir los pases de Joel y matar.

Michael Barrantes (Bolaños, al 89′): Entró como cambio de tiempo y a terminar de amarrar el partido.

Alineación de Uruguay Copiado!

Fernando Muslera, Maximiliano Pereira, Diego Lugano, Diego Godín, Martín Cáceres, Egidio Arevalo, Walter Gargano, Cristian Stuani, Christian Rodríguez, Diego Forlán y Edinson Cavani.

4:23 p. m.: Joel Campbell: ‘El equipo fue la estrella para vencer a Uruguay’ Copiado!

El atacante de la Selección Nacional Joel Campbell se mostró ilusionado por ser el mejor jugador del partido, según la designación de la FIFA.

Campbell afirmó que si bien se venció a Uruguay, aún falta enfrentar a Italia e Inglaterra.

“Quiero enviar un saludo a todo Costa Rica. Es un honor ser el jugador del partido, pero tengo que decir que todo el equipo fue la estrella para lograr la victoria ante Uruguay”, dijo la joven estrella tica.

El delantero aseguró que al medio tiempo los jugadores se reunieron para conversar y prometieron remontar el duelo.

“Desde que comenzó el partido sabíamos que teníamos mucho chance para ganar, en el camerino decíamos que teníamos que derrotarlos como fuera. El equipo estaba mentalizado que teníamos que ganar. Sabíamos que faltaba medio tiempo y se dio el resultado”, agregó.

Sobre su futuro en el Arsenal, Campbell puntualizó que por ahora su mente está en hacer un buen Mundial.

“Lo importante ahora es el país y lo del club hay que pensarlo luego, esto es un primer paso, faltan dos partidos y estamos tranquilos”, concluyó el ariete de la Tricolor.

4:12 p. m.: Joel Campbell dijo al mundo que será papá con su anotación ante Uruguay Copiado!

Al minuto 52, Joel Campbell se posicionó frente al marco de Fernando Muslera y lo fusiló con un remate de pierna izquierda. Acto seguido, el delantero tomó el balón y lo puso debajo de su camiseta: será papá.

Marcar el primer tanto de Costa Rica, en el triunfo 3-1 de este sábado ante Uruguay, fue la mejor forma de contarle al mundo que Fernanda Mora, su novia, está embaraza.

Así lo confirmó el propio jugador en conferencia de prensa tras finalizar el juego, aunque aseguró que desconoce el sexo de su bebé.

“Para mí es una alegría muy grande la bendición de ser padre, la celebración era para el bebé o la bebé y la familia que me ha apoyado siempre. El bebé que viene en el camino y dedicarselo a mi familia y mi hijo”, comentó el jugador.

Joel Campbell celebra su primera anotación ante Uruguay. (AFP) (GABRIEL BOUYS)

El futbolista fue escogidó por la FIFA como el mejor jugador del partido entre Costa Rica y Uruguay.

4:01 p. m.: Prensa uruguaya se traga el ‘Costa Pobre’ Copiado!

El cambio es radical. De llamarnos “Costa Pobre” ahora ilustran sus notas web con imágenes del delantero Luis Suárez... y en su cara se dibuja la derrota. Lo dicen sin ambages: se perdió “feo”.

3:50 p. m. Jorge Luis Pinto asegura que el juego aéreo de la Selección fue vital para vencer a Uruguay Copiado!

Feliz, pero sereno a la vez. Así lució el técnico de la Selección Nacional, Jorge Luis Pinto, luego del triunfo de Costa Rica 3-1 ante Uruguay. El estratega aseguró que salió todo lo planeado con anticipación desde el sistema táctico y afirmó que el juego aéreo fue fundamental para hincar a los charrúas en la Copa del Mundo.

“Yo creo que el partido fue de oficio y entrega, nos habíamos preocupado mucho por el juego aéreo, pero hoy les ganamos. Es un triunfo importante que nos motiva, estamos paso a paso, quiero felicitar al equipo por el trabajo táctico de la defensa”, dijo el estratega.

Además, Pinto manifestó que el cambio de ritmo que mostró la Tricolor fue crucial para poder anotarle a los charrúas en tres ocasiones.

“Cambiar el ritmo fue importantísimo, tenemos que reconocer que Uruguay tiene jugadores muy fuertes, pero algunos son lentos. No es fácil controlar a Cavani o a Forlán”, agregó el timonel.

El cafetero dedicó la victoria de la Sele a todo el pueblo de Costa Rica: “Estamos contentos por este triunfo que lo siente el pueblo costarricense el que está en Brasil y el que está allá”.

Jorge Luis Pinto cumplió su sueño de dirigir en un Mundial, cuando la Tricolor enfrentó a Uruguay en Brasil 2014. Fotografía: EFE / Archivo LN (Lavandeira jr)

Sobre el atacante Joel Campbell, Pinto puntualizó que fue desequilibrante por la banda derecha.

“Campbell fue importantísimo por sus cambios de ritmo en espacio reducido, en los mano a manos nos da ventajas. Habíamos analizado que nos podía caer bien ahí”, añadió.

Al finalizar la rueda de prensa, el colombiano fue claro en que aún falta mucho Mundial por disputar.

Joel Campbell dedicó su anotación ante Uruguay a su primogénita que estaba por nacer. Brianna hoy tiene nueve años. Fotografía: AFP / Archivo (DANIEL GARCIA)

Este fue el equipo titular de la Selección de Costa Rica contra Uruguay en el Mundial de Brasil 2014. Fotografía: EFE / Archivo LN (SERGEY DOLZHENKO)

Jorge Luis Pinto saludó de manera muy atenta a Óscar Tabárez en el partido entre la Selección de Costa Rica y Uruguay en el Mundial de Brasil 2014. Fotografía: AFP / Archivo LN (CHRISTOPHE SIMON)

Los ticos se hicieron sentir en la cancha y en las gradas en el Estadio Castelao, en Fortaleza. Fotografía: Archivo LN

Así se festejó el triunfo de la Selección de Costa Rica contra Uruguay en el Mundial de Brasil 2014. Fotografía: Carlos Borbón / Archivo LN

Christian Bolanos marca a Maxi Pereira en el partido entre la Selección de Costa Rica y Uruguay. (SERGEY DOLZHENKO)

Diego Godín y Júnior Díaz en acción. Fotografía: AP / Archivo LN (Fernando Llano)

Marco Ureña convirtió el tercer gol de la Selección de Costa Rica contra Uruguay en el Mundial de Brasil 2014. (Fernando Llano)

La unión que tenía la Selección de Costa Rica fue clave para un Mundial de ensueño. Eso se refleja en esta fotografía, después del triunfo contra Uruguay. (GABRIEL BOUYS)

Óscar Duarte fue parte del sueño de la Selección de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014 y anotó contra Uruguay. Fotografía: AFP (CHRISTOPHE SIMON)

El gol de Óscar Duarte fue de cabeza. Fotografía: AFP (Sergei Grits)

Marco Ureña celebra con Joel Campbell y Celso Borges. (Fernando Llano)

Muchos aficionados costarricenses acompañaron a la Selección Nacional al Mundial de Brasil 2014 y fue la mejor inversión que hicieron. (DANIEL GARCIA)

3:25 p. m.: San José estalla de euforia por el triunfo de Selección Nacional 3 a 1 frente a Uruguay Copiado!

Emoción, entusiasmo y hasta de lágrimas de felicidad desató la victoria de la Selección Nacional de Costa Rica tras ganar esta tarde 3-1 a la Selección de Uruguay.

Miles de aficionados vibraron tras los goles de Joel Campbell, Óscar Duarte y Marco Ureña.

“Esto es lo mejor que he vivido desde el mundial de 1990, estoy muy motivado con esta Sele, se me puso la piel de gallina con el triunfo”, comentó el Carlos Barrantes, vecino de San Sebastián.

La Plaza de la Democracia fue el punto donde los seguidores de la Tricolor vivieron el partido con mayor intensidad en la fan zone de la Sele.

Tras el pitazo final el grito “oeee-oe-oe-oe” de los ticos se apoderó del centro de San José donde los aficionados continúan eufóricos con sus banderas, rostros pintados, cornetas, camisetas y desfiles por las calles capitalinas.

La fiesta se concentra ahora en la rotonda de la Hispanidad, donde los aficionados corren alrededor de la fuente con sus camisetas de la Sele, pitoretas y banderas.

2:57 p. m.: Costa Rica derrota por primera vez a un excampeón en un Mundial Copiado!

Costa Rica le gana por primera vez a un campeón anterior en un Mundial al vencer por 3-1 a Uruguay en su primer juego en Brasil 2014.

Anteriormente la Tricolor había tenido tres duelos contra equipos que tuvieran una estrella en su camiseta y los había perdido todos.

El primero fue en Italia 90, donde se jugó contra Brasil y Costa Rica cayó por 1-0.

Los jugadores de Costa Rica celebran el segundo gol ante Uruguay. (AP / Archivo LN) (Sergei Grits)

En Corea y Japón 2002 también se enfrentó a la verdeamarela y perdió con un marcador de 5-2.

Cuatro años después le tocó inaugurar un Mundial contra Alemania y aunque tuvo una gran actuación, los bávaros le vencieron por 4-2.

Este sábado en el estadio Castelao de Fortaleza se rompió esa mala racha al vencer a los charrúas y ahora tendrá otras dos oportunidades para vencer a otros dos campeones mundiales cuando se enfrente a Italia e Inglaterra.

Otra mala racha que se rompió es que al fin la Selección Nacional derrotó a Uruguay tras ocho juegos realizados. Anteriormente había sufrido seis derrotas y dos empates.

Además se puede considerar una venganza para los ticos, pues los celestes les habían eliminado en el repechaje rumbo a Sudáfrica 2010.

2:29 p. m.: Óscar Duarte anota y es el primer jugador nacido en Nicaragua que marca en un Mundial Copiado!

Minuto 57′, Christian Bolaños centró el balón y todo el país empujó al defensor Óscar Duarte para que anotara y lo logró.

De esta manera fue como la Tricolor se puso arriba 2-1 ante Uruguay en el debut en la Copa del Mundo. El primer tico en marcar en Brasil fue Joel Campbell.

Duarte, nacido el 3 de julio de 1989 en el departamento nicaragüense de Masaya, llegó a Costa Rica junto a su familia cuando apenas tenía cinco años de edad.

El fuerte defensor comenzó a figurar en el Saprissa en el 2010 y esto le sirvió para ser convocado a la Selección que en el 2011 quedó fuera en las eliminatorias a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El defensor costarricense Óscar Duarte (6) marca al uruguayo Cristian “Cebolla” Rodríguez durante el partido de este sábado en el Mundial de Brasil 2014. (AFP) (GABRIEL BOUYS)

La fortaleza física y el buen juego aéreo del zaguero llamaron la atención del entonces seleccionador de Costa Rica, el argentino Ricardo Lavolpe, quien lo llamó para disputar la Copa de Naciones de Centroamérica y la Copa Oro de la Concacaf, ambas realizadas en el año 2011.

Tras su participación en la Copa Oro, la Copa América y con más partidos en el Saprissa, en el 2012 el defensa pasó al Brujas Belga, donde cumple su segunda temporada.

2:23 p. m.: Joel Campbell, Óscar Duarte y Marco Ureña se suman a ocho ticos que anotaron en Mundiales Copiado!

Joel Campbell se convirtió en el primer anotador para Costa Rica en Brasil 2014 y el noveno tico que anota en estas justas. Con el tanto de este delantero, se empató el partido a uno contra Uruguay.

El recio defensa Óscar Duarte, con su anotación de cabeza, es el décimo tico que anota en un Mundial. Él puso el 2 a 1.

Mientras que Marco Ureña anoto el 3-1 y ya son once ticos que han anotado en un Mundial de fútbol mayor.

Estos futbolistas se unen a jugadores como Paulo Wanchope, Juan Cayasso y Mauricio Wright, que iniciaron la cuota anotadora tica en los tres mundiales anteriores.

Solo ocho jugadores habían anotado anteriormente en un Mundial.

El primer gol de Costa Rica en un Mundial lo hizo Cayasso en Italia 90 ante Escocia. El tanto que le hizo al portero Jim Leighton fue suficiente para la primera victoria tica en el Mundial.

Con las tres anotaciones ante Uruguay, Costa Rica llega a 15 goles en esta justa y además es la primera vez que consigue tres dianas en un juego mundialista.

12:55 p. m.: Aficionados corren en un frío San José para llegar a ver el juego de Costa Rica Copiado!

Las calles de San José se vacían poco a poco mientras los costarricenses corren para llegar a ver el primer partido de su selección en Brasil 2014 contra Uruguay. Más detalles aquí.

Los negocios están desiertos y lo único que se vende son banderas o camisetas a última hora.

Costarricenses esperan el partido en la Plaza de la Democracia (Marcelo Poltronieri)

“Hubo mejor ambiente en otras ocasiones, ahorita solo se venden camisetas o banderas”, describió Luz Marina Matarrita, quien atiende una pequeña soda en el Mercado Central.

Uno de los pocos puntos que reunió a los ticos en la capital fue la Plaza de la Democracia, donde varias marcas comerciales pusieron toldos y una pantalla gigante.

Aficionados cantan el himno en Avenida Escazú (Eyleen Vargas).

Uno de los pocos puntos que reunió a los ticos en la capital fue la Plaza de la Democracia, donde varias marcas comerciales pusieron toldos y una pantalla gigante.

“Estamos nerviosos, pero esperemos que la Sele gane”, declaró Joaquín Baltodano.

En bares y restaurantes sí se ven más aficionados esperando el pitazo inicial para el juego.

Jorge Luis Pinto el día antes: ‘Costa Rica se crece ante las adversidades’ Copiado!

Es temprano para descartar a la Selección Nacional en el disputado grupo D del Mundial que comparte con Uruguay, Inglaterra e Italia. “Este equipo se crece ante las adversidades”, advierte el técnico Jorge Luis Pinto, y quedar en una inédita llave con tres de los únicos ocho equipos que han levantado la Copa del Mundo puede ser una motivación.

El mejor ejemplo es lo que Pinto no duda en calificar como “lo más arbitrario que ha tenido la FIFA en su historia”. Se refiere al controversial partido en el comienzo del hexagonal final de las eliminatorias de la Concacaf contra Estados Unidos, que Costa Rica tuvo que jugar en Colorado sobre la nieve en condiciones extremas.

Los centroamericanos perdieron 1-0, pero eso les dio el impulso para terminar segundos en la tabla, con victorias sobre Estados Unidos y México en el camino.

“Eso rebotó en una reacción total, unánime, de pueblo, jugadores, sentimiento, orgullo de alguna manera herido por cómo nos trataron. Esa reacción benefició totalmente lo que es la actitud del equipo”, dijo Pinto en una entrevista con The Associated Press en su hotel de Fortaleza, donde Costa Rica debuta el sábado contra Uruguay.

Y ahora, en Brasil, adversidades es lo que ha encontrado en su camino Costa Rica, uno de los equipos más golpeados por las lesiones. El zaguero Heiner Mora es el más reciente de una lista de descartados que incluye a Bryan Oviedo, Álvaro Saborío y Rodney Wallace.

“Ha sido un tema de difícil manejo, pero felizmente habíamos previsto muchas cosas; por cada línea teníamos uno o dos jugadores ya que habíamos dejado previstos para cualquier emergencia, se nos han presentado y de inmediato los hemos traído”, dijo un positivo Pinto.

“Es impacto la lesión, pero no es impacto la solución. Yo creo que tenemos la solución. Es un grupo unido, y los propios jugadores pidieron que dejaran a los lesionados y ayudaron a pagarle sus viáticos”, contó el entrenador cafetero.

Pinto se niega a conceder que Costa Rica sea el rival más débil de su grupo. “El fútbol ha cambiado. Hoy no es la camiseta la que pesa. Hoy el trabajo táctico, la madurez de los jugadores y el concepto de personalidad tienen mucho valor, y Costa Rica es un equipo que esos temas los tiene madurando mucho”.

“Yo no sé si me ganen, pero será difícil. Y podemos ganar también, no le quepa la menor duda, porque tenemos personalidad en ataque, queremos también proponer en ataque”, enfatizó.

Pinto es conocido por el orden táctico de sus equipos, y en el caso de Costa Rica esa estructura se ve reforzada por el gran nivel del portero Keylor Navas, que coronó una gran temporada en el Levante de España.

Los nostálgicos recuerdan que la mejor actuación tica en un Mundial se dio precisamente con un porteo figura, cuando las atajadas de Luis Gabelo Conejo llevaron a su selección hasta la segunda fase de Italia 90, y muchos creen que las aspiraciones de los ticos pasan por resguardar su arco.

Para su técnico, Navas bien podría ser una de las figuras del Mundial, aunque concede que “nuestra intención es no hacerlo tan protagonista, porque es parte de nuestra seguridad, de lo que queremos, que no sea un equipo que reciba ataques y ataques, y complique en algún momento los partidos”.

* Esta remembranza fue posible gracias a los textos que Diego Ureña, Patricio Altamirano, Johan Umaña, David Golberg, Fiorella Masís, German Matamoros y otros redactores escribieron para La Nación el 13 y 14 de junio de 2014.