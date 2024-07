Tres consejos útiles por si se va Gustavo Alfaro

La posible salida de Gustavo Alfaro de la Selección de Costa Rica tiene en vilo el ambiente futbolístico costarricense. Ante esto, tres entrenadores que en algún momento integraron un cuerpo técnico de la Selección Mayor dieron su criterio sobre cómo debería ser el estratega que llegue en caso de que se confirme la salida de Alfaro a Paraguay.

Luis Fallas (asistente cuando Paulo Wanchope fue técnico), Luis Marín (uno de los asesores de Jorge Luis Pinto y Óscar Ramírez) y el exseleccionador Rodrigo Kenton expresaron sus opiniones.

Marín confesó que para él un requisito fundamental es que el nuevo técnico tenga conocimiento del ambiente costarricense. De hecho, el entrenador de San Carlos valoró como una buena opción al hoy director de Selecciones Nacionales, Claudio Vivas. Esta posición fue apoyada por Kenton y Fallas.

Rodrigo Kenton afirmó que en el país hay material para continuar el cambio generacional que inició Alfaro. “Hay que sopesar el entorno y ver lo que hay a nivel nacional, porque no debemos caer de nuevo en esto que hemos vivido. Los técnicos sudamericanos no siempre se adaptan a Costa Rica, eso siempre ha sido evidente. Me parece que para este ciclo clasificatorio que se avecina, tenemos técnicos locales que pueden hacerlo”, detalló.

Ariel Lassiter en este nuevo proceso de Selección de Costa Rica fue utilizado como lateral izquierdo por el entrenador, Gustavo Alfaro. (FCRC)

Luis Marín destacó que sería muy preocupante que la Selección entre nuevamente en una fase de observación. “Lamentablemente, si empezamos de cero otra vez y traemos un extranjero que no conoce nada, perderíamos ocho meses, y eso sería grave, porque recordemos que la eliminatoria está a un año”, pronunció.

Luis Fallas expresó que para él lo realizado por Gustavo Alfaro es destacable y que se debe cuidar. Evaluó que, pensando en el grupo de jugadores, es fundamental mantener una misma idea, especialmente porque es un grupo en formación. “Es difícil, pero creo que necesitamos encontrar a alguien que siga esa línea de Alfaro, que le dé continuidad a los jóvenes pero con conocimiento. Creo que en el ámbito local hay talento. Un costarricense sería lo ideal”, dijo.

Luis Marín también reflexionó sobre cómo la actual incertidumbre puede crear un ambiente complejo en el grupo que enfrentó la Copa América. “Claramente, los jugadores sienten incertidumbre porque no saben quién vendrá. Para el jugador es un golpe, porque los que habían empezado un camino tendrán que volver a demostrar. Además, ya se había establecido un modelo de juego y una forma de trabajo que ahora se perderían, porque el nuevo DT, por más similar que sea, será diferente”, comentó.

En síntesis, Marín, Fallas y Kenton recomiendan: 1. Nombrar a alguien que ya conozca el medio, preferiblemente que esté en el país. 2. No iniciar un largo proceso de reclutamiento. 3. Elegir a quien pueda y esté dispuesto a seguir la línea que trazó Alfaro.

Silvia Bolaños, presidenta del Puntarenas F.C. e integrante del Comité Ejecutivo, habló con la prensa durante la entrega de premios de la Unafut y aseguró que por el momento se mantienen al margen de la situación. “Por respeto al contrato vigente, no vamos a analizar esto hasta que se dé el escenario”, afirmó.

“Estamos al borde de la clasificación para la Copa Oro, por lo tanto, necesitamos un entrenador, ya sea temporal o permanente. Estas situaciones pueden surgir, pero debemos asegurarnos de que esto no afecte emocionalmente a los jugadores, ya que estamos en un proceso de renovación”, concluyó.