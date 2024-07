¿Se va Gustavo Alfaro de la Selección de Costa Rica? Esto responde su representante

Juan Cruz Oller, representante del entrenador de la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, habló con La Nación sobre el tema que tiene lleno de zozobra el ambiente futbolístico costarricense: la salida del timonel del banquillo patrio para dirigir a Paraguay, según reportan en el país sudamericano.

Cruz dio a conocer que hasta hoy el entrenador argentino es el comandante del proyecto costarricense rumbo a 2026, no obstante también aseguró: “no está cerrado lo de Paraguay”.

“No es tan cierto lo de Paraguay, no está cerrado lo de Paraguay y Alfaro sigue siendo el técnico de Costa Rica”, recalcó.

Al insistirle sobre lo que se dice en Paraguay, donde los medios aseguran que hay un acuerdo total con el Lechuga, él dijo: “Es que no me puedo hacer cargo de lo que dicen en Paraguay”.

LEA MÁS: Periodistas paraguayos dan por hecho salida de Gustavo Alfaro de Costa Rica

Luego se le preguntó directamente: ¿Hay peligro para Costa Rica de que se dé la salida de Gustavo Alfaro?

“Es que no te puedo decir eso cuando hay una cláusula de rescisión. Cuando estamos negociando con el presidente de la Federación Costarricense, el Presidente dijo: ‘No puedo aumentar el contrato’... Bueno, perfecto y listo”, puntualizó.

Gustavo Alfaro llegó a la Selección de Costa Rica en noviembre pasado y se podría ir sin cumplir un año en el puesto de técnico de la Mayor. (Alonso Tenorio)

Al explicarle que en Costa Rica el tema se ha manejado de forma muy reservada y que como medio tico lo único que se está buscando es claridad sobre lo que han dicho en territorio paraguayo, el agente profundizó en que hay hechos que se han suscitado en la última semana, pero no hay novedades.

“A ver, usted me está preguntando lo que viene pasando la última semana. Usted me preguntó si hay alguna novedad: pues no. Sigue siendo el técnico de Costa Rica y no te puedo decir más nada, porque si te digo algo más es mentirte. Entonces aunque me hagas 50 preguntas te voy a responder siempre lo mismo: ‘Es el técnico de Costa Rica. Punto. No le demos más vueltas... Hace una semana que los medios de Costa Rica dicen que se va a Paraguay y no es tan así eso”, acotó.

“Yo le digo la verdad, usted publique lo que quiera. Pero yo quedo tranquilo de que le dije la verdad. Si yo después veo en La Nación que ustedes publicaron algo que no es correcto, yo sé que no tengo que atenderle más el teléfono a usted”, agregó.

LEA MÁS: Fedefútbol vive en la zozobra ante posible salida de Gustavo Alfaro

Hace una semana en Paraguay se informó que Gustavo Alfaro, entrenador de Costa Rica, era la principal opción para dirigir el plantel guaraní, el cual volverá a competir en setiembre por las eliminatorias mundialistas luego de una Copa América para el olvido.

La Albirroja perdió sus tres partidos. Costa Rica, Brasil y Colombia le ganaron. Ante esto decidieron despedir al DT, Daniel Garnero. En Paraguay insisten en que hay un acuerdo con Alfaro, al punto que dan a conocer que la negociación se cerrará el 1° de agosto.

La Nación conoce de dos fuentes del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol que por condiciones contractuales la cláusula de rompimiento unilateral no se puede aplicar antes del 1° de agosto; ante esto, en Paraguay estarían dispuestos a esperar a esa fecha y abonar alrededor de $600,000 para liberar al Lechuga.