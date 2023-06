Técnico responde pregunta digna de ‘Quién quiere ser millonario’: ¿A qué juega la Selección de Costa Rica?

“Costa Rica es una Selección que no mejora, no evoluciona y no funciona como equipo. Sigue sin estar claro el modelo de juego que se quiere implementar o aplicar y fue muy claro ante Ecuador (derrota 3 a 1).

“El tiempo pasa, no hay un plantel base y de ahí se ven los malos resultados y el mal accionar. Así mismo, Costa Rica juega en la mayoría de partidos detrás del balón, no es protagonista, no muestra coordinación para presionar y se sufre mucho. Es más, se puede decir que no tiene consolidado un claro sistema defensivo. Es decir, no hay avance.

“Si es que la propuesta es tener el balón, lo primero que hay que hacer es recuperarlo y luego, saber qué hacer con él. Sin embargo, la Tricolor se desgasta tanto corriendo detrás de la redonda, que luego no tiene con qué salir al ataque. Reitero, no hay claridad de en dónde presionar y también cuando el rival aprieta en bloque, se pasa muy mal y vienen los fallos en las entregas.

La Selección de Costa Rica perdió 3 a 1 ante Ecuador, en su último fogueo previo a la Copa Oro 2023. (Fedefútbol)

“Hoy en día no se defiende bien y mucho menos se ataca con argumentos. Y es que los centrales la están pasando muy mal porque los medios centros están descoordinados, no son buenos en la marca y dejan desprotegidos a los defensores.

“El cuerpo técnico debe ponerle atención a la elección de los jugadores y el perfil que se necesita para competir en este tipo de fútbol de más dinámica y potencia física.

“Para finalizar, es claro que hay mucho cambio en las convocatorias y esto impide que se vea un equipo trabajado. En realidad, ve un equipo con muy poca identidad”.

Análisis del rendimiento de cada jugador de la Selección:

- Kevin Chamorro (8):

Aunque recibió tres goles, se mostró sereno y seguro. Tuvo atajadas decisivas, que impidieron que el marcador fuera mucho más abultado. Tuvo buenos reflejos, se posicionó bien y transmitió confianza a la defensa.

- Pablo Arboine (6):

Es un jugador que se esfuerza mucho y es muy aplicado. Cometió algunos errores, producto de que fue un partido de ataque contra defensa y Costa Rica no tuvo un buen trabajo de contención. Su velocidad le ayuda mucho a imponerse.

- Kendall Waston (6):

Su labor fue aceptable, hizo coberturas importantes, estuvo atento y acertado en la marca. Sin embargo, en ocasiones sus despejes no fueron tan largo o se le vio impreciso en el pase, lo que provocó que el rival ganara los segundos balones.

- Juan Pablo Vargas (7):

Fue el mejor de los centrales. Estuvo bien ubicado, ganó los duelos aéreos y se impuso en la mayoría de ocasiones en el mano a mano. Tuvo cierres importantes, pero su fallo fue que en ocasiones pecó en salida.

- Carlos Martínez (5):

Sufre mucho con delanteros rápidos y potentes. Su físico no le ayuda tanto con rivales de este calibre y algunas veces no tiene claro si despejar o salir jugando. No pasó al ataque y permitió muchos centros.

- Suhander Zúñiga (5):

Tuvo muchas dificultades, fue desbordado y perdió muchos duelos ante rivales fuertes y rápidos. No maneja ciertos conceptos defensivos y no se vio bien. Perdió balones en salida y estaba demasiado ocupado en defender, como para lograr atacar.

- Roan Wilson (5):

Intentó jugar con el balón, pero perdió pelotas por conducir de más en un puesto que no es para esto. Tiene personalidad, aunque necesita un compañero que le dé una mano para no estar en inferioridad numérica. No estuvo coordinado con su compañero.

- Cristopher Núñez (5):

No tiene mucha marca y cuando tuvo el balón jugó muy horizontal o para atrás. Le faltó ese cambio de ritmo vital en este tipo de partidos. Aportó poca profundidad y en parte se debió a que no tenía a quién darle el balón. Ante equipos potentes le cuesta.

- Josimar Alcócer (6):

Lo alimentaron poco con balones al espacio y tuvo que dedicarse más a labores defensivas. Regresó y dio una mano al lateral siempre, pero al estar tan ocupado en defensa, perdió fuerza para pasar al ataque. Igual, mostró personalidad.

- Warren Madrigal (5):

En este fútbol contra jugadores tan potentes y técnicos, le cuesta la parte física. Los duelos individuales los perdió y no tuvo esa explosividad que se necesita, porque lo presionaron mucho. Es técnicamente bueno, pero debe mejorar en lo físico.

- Joel Campbell (7):

Prácticamente no lo nutrieron con balones con ventaja, tuvo que tirarse atrás para generar acciones desde el fondo. Por su calidad, supo aparecer, buscó imponerse por el costado o el centro y definió de gran manera.

- Ricardo Peña (6):

Se posicionó bien, realizó buenos movimientos y pese a tener 18 años, mostró personalidad en un momento complicado del partido. Jugó simple y realizó buenos traslados defensivos.

- Anthony Contreras (6):

Con velocidad y su entrega, dio más dinámica por lapsos al equipo. No le pesó el partido, tuvo más confianza y en el gol dio una asistencia muy buena. No estuvo tan solo y esto le ayudó a figurar un poco más.

- Carlos Mora (7):

Entró muy bien. Demostró que su nivel físico y su potencia están para competir a nivel internacional. Dio más equilibrio por el costado derecho y el equipo mejoró con él en cancha, ya que pidió el balón y encaró.

- Francisco Calvo (5):

No se entendió bien por qué lo hicieron ingresar, ya que viene arrastrando un problema en su nariz y esto lo limita. No tuvo esa salida clara y tampoco el nivel acostumbrado en marca y lectura. Realmente lo expusieron de forma innecesaria.

- Wílmer Azofeifa (5):

No pesó en el equipo, corrió, pero sin claridad y tampoco tuvo tanta recuperación de pelota. Lo intentó, aunque no mostró el nivel para la dinámica y el ritmo que se debe jugar.