Lo poco positivo de la Selección de Costa Rica viene de tres caras nuevas

En medio de tantas falencias de la Selección de Costa Rica, hay que escudriñar para ver algo positivo. Con lupa en mano y sin exagerar, a lo mucho se pueden salvar tres figuras, tras la derrota 3 a 1 ante Ecuador, y son de las caras más nuevas: Kevin Chamorro, Josimar Alcócer y Carlos Mora.

No es ser pesimista con la Nacional, sin embargo, frente a los ecuatorianos apenas se realizaron cuatro remates directos y uno desviado, mientras que la posesión de la Sele fue del 44% y se recibieron 19 disparos totales, nueve al arco. Dejando un poco de lado el resultado y que no se nota ninguna evolución en ofensiva y se perdió el orden atrás, al menos estos tres jóvenes sí levantan la mano.

Josimar Alcócer apenas tiene 18 años y sus apariciones con la Selección de Costa Rica son contadas con una mano, pero ante Ecuador dejó ver que no le pesa la camiseta. (Fedefutbol )

Chamorro, de 23 años, debutó con la Mayor en marzo del 2023, en la Liga de Naciones de la Concacaf. Incluso, solo tiene cuatro partidos con el combinado patrio. De igual forma, su inexperiencia no se nota y se convirtió en garantía, como solución ante la nueva ausencia de Keylor Navas para la Copa Oro.

Kevin terminó con seis tapadas en el amistoso contra los suramericanos y evitó que la derrota fuera aún más pesada. En el arco no hay discusión.

En el caso de Alcócer, de 18 años, también se estrenó en la Tricolor en marzo de este año y tiene tres apariciones. Este martes fue estelar y pese a la poca producción en ataque, corrió, buscó generar espacios, enfrentó y también dio una mano en todo momento al lateral.

Mora no se escondió Copiado!

En lo que respecta a Carlos Mora, de 22 años, apareció con la Nacional en setiembre del 2022 y registra seis compromisos. En este fogueo entró de cambio (64′) y marcó diferencia en un minuto, por lo que no se había hecho en los 64 restantes.

Carlos fue de los pocos que encaró, que no tuvo temor con el balón y que desbordó a rivales para ser más vertical. En el gol de Joel Campbell, inició la jugada, dejó a dos adversarios atrás y habilitó a Anthony Contreras. En los 26 minutos que estuvo en cancha dejó ver que no le pesa la camiseta.

“Uno siempre aprende y trata de mejorar. Estoy haciendo bien las cosas, pero no me conformo y quiero más para crecer como futbolista y persona. Tengo que trabajar extra y darlo todo, para ver los frutos... Estamos bien, pero tenemos que mejorar y ser autocríticos. Ponerse esta camiseta no es fácil, es un reto y tenemos que dar la vida por el país, así que hay que meterse esto en la cabeza y estar juntos”, señaló Mora en declaraciones a Repretel.

El futbolista de Alajuelense dio en el punto clave al analizar lo que les falta: “Sirve manejar la pelota, para no tener que correr tanto para atrás y así contar con más aire para atacar. Algunas veces estamos corriendo tanto (para marcar) que al ir hacia adelante se dificulta. El manejo del balón es importante, debemos de hacer énfasis en esto y mejorar”.

Otros de los que se pueden salvar son el debutante Ricardo Peña y Pablo Arbione. Peña apareció por primera vez con la Mayor y las sensaciones con el contención de 18 años fueron buenas.

La Selección debutará en la Copa Oro el próximo lunes 26 de junio, ante Panamá. El combinado patrio comparte el grupo C también con El Salvador y Martinica.